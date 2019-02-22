Александр Самоделкин ушел с поста ректора НГСХА

СЕГОДНЯ 15:05 2019-02-22T15:17:56+03:00

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Александр Самоделкин покидает пост ректора Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии с 22 февраля. Об этом сообщает «НТА-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу НГСХА.

- До назначения исполняющего обязанности ректора его обязанности возложены на первого проректора Георгия Жданкина, - говорится в сообщении. – Это назначение может произойти уже в понедельник, так как кандидатура уже есть.

При этом имя кандидата пока не раскрывается, как и причины сложения полномочий Александром Самоделкиным.

- Хочу от всей души выразить искреннюю благодарность и признание коллективу вуза за плодотворную, эффективную совместную работу, доверие и поддержку, - заявил Александр Самоделкин в своем обращении к коллективу вуза. - Полагаю, что именно общими усилиями мы достигли очевидного улучшения рейтинговых показателей НГСХА, упрочения позиций научных школ вуза в академическом сообществе, конкретных побед наших ученых и регулярного получения медалей самого высокого качества на крупнейших агропромышленных выставках страны.

ИСТОЧНИК KP.RU