Ректор Мининского университета Александр Федоров может возглавить БФУ имени Канта

Ректор Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина Александр Федоров может возглавить Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта в Калининграде – его кандидатуру предложил себе на замену нынешний ректор БФУ Андрей Клемешев. Об этом он сам рассказал в интервью, опубликованном на сайте Балтийского университета.

- Решение уйти я принял еще два года назад, и для этого у меня были серьезные мотивы. И для меня, и для университета была важна возможность повлиять на поиск и выбор кандидатуры ректора. Я пришел к выводу, что оптимальный вариант – это приглашение человека, который уже имеет опыт работы ректором и который может посмотреть по-новому на развитие нашего университета. Перед этим мы уже работали с ректором Нижегородского педагогического университета Александром Александровичем Федоровым. У нас сложилось хорошее впечатление от этого сотрудничества. Как я понимаю, такое же хорошее впечатление сложилось и у Александра Александровича о нашем университете. Поэтому я и предложил его кандидатуру губернатору и министру науки и высшего образования. Безусловно, окончательно решение останется за учредителем, - отметил Андрей Клемешев.

Напомним, в этом году в Нижнем Новгороде по разным причинам покинули свой пост уже несколько ректоров. Так, в январе 2019 года стало известно, что свои полномочия решил сложить ректор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Евгений Чупрунов – теперь он занимает пост научного руководителя ННГУ, в ведении которого находится руководство научной жизнью вуза и реализация приоритетных научных проектов. В феврале покинул свой пост ректор Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии Александр Самоделкин. А в апреле полномочия сложил ректор НГЛУ Борис Жигалев.