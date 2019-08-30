2019-08-30T12:06:31+03:00
Происшествия

Скончался пострадавший при пожаре на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде

Число жертв трагедии увеличилось до трех
Юлия ИСАЕВА
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Скончался третий пострадавший при пожаре на заводе «Красное Сормово» в Нижнем НовгородеСкончался третий пострадавший при пожаре на заводе «Красное Сормово» в Нижнем НовгородеФото: "КП" Архив
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Сотрудник нижегородского завода «Красное Сормово», пострадавший на пожаре два дня назад, скончался в больнице утром 30 августа. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами после того, как утром 28 августа на строящемся сухогрузе проекта RSD59 произошла вспышка кислорода в замкнутом помещении носового подруливающего устройства. В результате двое рабочих погибли на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас на заводе работает специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства и причины трагедии.

После случившегося руководство завода решило выплатить семьям погибших по 700 тысяч рублей.

- От всего коллектива завода и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это большая утрата для всех нас, - выразил свои соболезнования генеральный директор предприятия Михаил Першин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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