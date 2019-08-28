Два человека погибли на пожаре на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде

Сильный пожар произошел утром 28 августа на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде. Там загорелся строящийся сухогруз. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, звонок в Центр управления в кризисных ситуациях поступил в районе 8:20. Сейчас на месте работает оперативная группа.

Тем временем на самом предприятии уже назвали очаг возгорания.

- Инцидент произошел в строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе завода.

В результате пожара двое сотрудников судоверфи погибли на месте происшествия. Еще один человек пострадал, сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Ликвидация открытого горения произведена.

На заводе создана специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства и причины трагедии.