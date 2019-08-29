2019-08-29T15:06:37+03:00
Общество

«Красное Сормово» выплатит по 700 тысяч рублей семьям погибших на пожаре сотрудников

Несчастный случай произошел на строящемся судне 28 августа
Валерия ГРОМОВА
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Руководство завода «Красное Сормово», где утром 28 августа произошел пожар, унесший жизни двоих сотрудников, решило выплатить семьям погибших по 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

- От всего коллектива завода и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это большая утрата для всех нас, - выразил свои соболезнования генеральный директор «Красного Сормова» Михаил Першин.

Напомним, 28 августа в 8:20 на предприятии произошла вспышка кислорода в замкнутом помещении носового подруливающего устройства сухогруза проекта RSD59. Двое рабочих погибли на месте происшествия, еще один попал в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас на заводе работает специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства и причины трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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