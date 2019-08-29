«Красное Сормово» выплатит по 700 тысяч рублей семьям погибших на пожаре сотрудников
Руководство завода «Красное Сормово», где утром 28 августа произошел пожар, унесший жизни двоих сотрудников, решило выплатить семьям погибших по 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
- От всего коллектива завода и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это большая утрата для всех нас, - выразил свои соболезнования генеральный директор «Красного Сормова» Михаил Першин.
Напомним, 28 августа в 8:20 на предприятии произошла вспышка кислорода в замкнутом помещении носового подруливающего устройства сухогруза проекта RSD59. Двое рабочих погибли на месте происшествия, еще один попал в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас на заводе работает специальная комиссия, которая выясняет обстоятельства и причины трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU