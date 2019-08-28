2019-08-28T16:13:27+03:00
Происшествия

По факту пожара на заводе «Красное Сормово» возбуждено уголовное дело

Напомним, в результате происшествия погибли два человека, еще один пострадал
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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По факту пожара на судостроительном заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по статье «Нарушений требований охраны труда». Об этом сообщается на сайте СК РФ.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится необходимый комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - отмечается в сообщении.

Напомним, трагедия на предприятии произошла утром в среду, 28 августа 2019 года. На строящемся судне на заводе «Красное Сормово» произошла вспышка кислорода в замкнутом помещении носового подруливающего устройства сухогруза проекта RSD59. В это время там занимались монтажным и работами трое работников предприятия. В результате двое из них погибли на месте, еще один получил ожоги.

По предварительной версии, причиной трагедии стало нарушение правил техники безопасности. Обстоятельства и причины случившегося выясняет сейчас специально созданная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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