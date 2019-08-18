AFP-2019: Грязь веселью не помеха

Шестой международный фестиваль электронной музыки и высоких технологий Alfa Future People проходит в Большое Козино Нижегородской области. Несмотря на дождь и грязь, сюда приезжает большое количество народа.

Главная сцена в этом году приобрела лицо. Организаторы выбрали мужское. Некоторые, приходя на фестиваль, с ним здоровались.

У сцены было мужское лицо. Фото: instagram.com_mundoeletronicobr

Помимо музыки, на фестивале Alfa Future People было множество других развлечений: сериалы, игры. Кто-то наслаждался 3D- изображением, а кто-то резался в старый добрый настольный футбол.

Не единой музыкой живет фестиваль. Фото: instagram.com_kasatkin2507

На фестивале было установлено шесть сцен: live-сцена, Bass, Techno, Deep, Trance и Main. Так что каждый мог найти музыкальный стиль, который ему будет по душе. Но при этом все они светились настолько ярко, что издалека напоминало разноцветный пожар.

Главная сцена фестиваля. Фото: instagram.com_diyaschastliva

На фестивале светится все. Фото: Ден Коданев

А главная сцена фестиваля то и дело меняла свои цвета, как девушки наряды.

Главная сцена такая разная. Фото: instagram.com_woisiom

В этом году дождь лил, не переставая. В Нижнем Новгороде, похоже, скупили все резиновые сапоги дождевики. Поначалу дождь злил, но на второй день все настолько привыкли к нему, что перестали замечать.

Хорошее настроение, не смотря ни на что. Фото: instagram.com_mundoeletronicobr

Все, кто не испугался плохой погоды и все же приехал в Большое Козино на Alfa Future People, не пожалели о своем поступке. Народ танцевал везде.

Танцы и только танцы. Фото: instagram.com_vorontsov_addiction

Alfa Future People на каждом шагу подтверждал свое название - Фестиваль электронной музыки и современных технологий. Даже селфи здесь необычные.

На фестивале можно было сделать необычное селфиФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Организаторы фестиваля вроде бы ко всему подготовились, даже устроили стоянку для велосипедов, которые можно было взять в аренду. Но в этом году они не пригодились.А вот сдавать резиновые лодки они не додумались.

Аренда велосипедовФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Фестиваль проходит настолько хорошо, что жалко с ним расставаться. Видимо, для того, чтобы он был ближе к поклонникам, на территории открылся фирменный магазин одежды.

Фирменный магазин одежды фестиваля Alfa Future PeopleФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Вход на фестиваль всегда был открыт. И несмотря на дождь, грязь и огромные лужи, поток людей не иссякал.

Главный вход на фестиваль Alfa Future PeopleФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

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