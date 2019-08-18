2019-08-18T01:42:01+03:00
Общество

AFP-2019: Грязь веселью не помеха

"Комсомолка" собрала самые лучшие фотографии с фестиваля Alfa Future People
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
AFP-2019: Грязь веселью не помеха. Фото: instagram.com_ksundranovAFP-2019: Грязь веселью не помеха. Фото: instagram.com_ksundranov

Шестой международный фестиваль электронной музыки и высоких технологий Alfa Future People проходит в Большое Козино Нижегородской области. Несмотря на дождь и грязь, сюда приезжает большое количество народа.

Главная сцена в этом году приобрела лицо. Организаторы выбрали мужское. Некоторые, приходя на фестиваль, с ним здоровались.

У сцены было мужское лицо. Фото: instagram.com_mundoeletronicobr

У сцены было мужское лицо. Фото: instagram.com_mundoeletronicobr

Помимо музыки, на фестивале Alfa Future People было множество других развлечений: сериалы, игры. Кто-то наслаждался 3D- изображением, а кто-то резался в старый добрый настольный футбол.

Не единой музыкой живет фестиваль. Фото: instagram.com_kasatkin2507

Не единой музыкой живет фестиваль. Фото: instagram.com_kasatkin2507

На фестивале было установлено шесть сцен: live-сцена, Bass, Techno, Deep, Trance и Main. Так что каждый мог найти музыкальный стиль, который ему будет по душе. Но при этом все они светились настолько ярко, что издалека напоминало разноцветный пожар.

Главная сцена фестиваля. Фото: instagram.com_diyaschastliva

Главная сцена фестиваля. Фото: instagram.com_diyaschastliva

На фестивале светится все. Фото: Ден Коданев

На фестивале светится все. Фото: Ден Коданев

А главная сцена фестиваля то и дело меняла свои цвета, как девушки наряды.

Главная сцена такая разная. Фото: instagram.com_woisiom

Главная сцена такая разная. Фото: instagram.com_woisiom

В этом году дождь лил, не переставая. В Нижнем Новгороде, похоже, скупили все резиновые сапоги дождевики. Поначалу дождь злил, но на второй день все настолько привыкли к нему, что перестали замечать.

Хорошее настроение, не смотря ни на что. Фото: instagram.com_mundoeletronicobr

Хорошее настроение, не смотря ни на что. Фото: instagram.com_mundoeletronicobr

Все, кто не испугался плохой погоды и все же приехал в Большое Козино на Alfa Future People, не пожалели о своем поступке. Народ танцевал везде.

Танцы и только танцы. Фото: instagram.com_vorontsov_addiction

Танцы и только танцы. Фото: instagram.com_vorontsov_addiction

Alfa Future People на каждом шагу подтверждал свое название - Фестиваль электронной музыки и современных технологий. Даже селфи здесь необычные.

На фестивале можно было сделать необычное селфи Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

На фестивале можно было сделать необычное селфиФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Организаторы фестиваля вроде бы ко всему подготовились, даже устроили стоянку для велосипедов, которые можно было взять в аренду. Но в этом году они не пригодились.А вот сдавать резиновые лодки они не додумались.

Аренда велосипедов Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Аренда велосипедовФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Фестиваль проходит настолько хорошо, что жалко с ним расставаться. Видимо, для того, чтобы он был ближе к поклонникам, на территории открылся фирменный магазин одежды.

Фирменный магазин одежды фестиваля Alfa Future People Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Фирменный магазин одежды фестиваля Alfa Future PeopleФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Вход на фестиваль всегда был открыт. И несмотря на дождь, грязь и огромные лужи, поток людей не иссякал.

Главный вход на фестиваль Alfa Future People Фото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

Главный вход на фестиваль Alfa Future PeopleФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это чума!»: Даже двухдневный дождь не смог остановить посетителей фестиваля Alfa Future People

Любители электронной музыки зажгли под Apashe и Don Diablo (подробнее)

Alfa Future People 2019 под Нижним Новгородом: прямая онлайн-трансляция

Открытие фестиваля, программа, мировые диджеи - все это в нашем репортаже (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дракон и огненные цветы в московском небе: Самые яркие фото с открытия фестиваля фейерверков в Братеево
Свое мастерство в эти выходные показывают пиротехники из восьми стран - и им есть, чем удивить зрителей! Мы собрали самые впечатляющие фото первого дня фестиваля
«Пилот Дамир Юсупов назвал меня героиней»: спасшая в Бурятии 43 пассажира стюардесса Ан-24 наград не ждет, но скучает по небу
После аварии А 321 в Подмосковье в сети вспомнили о подвиге бортпроводницы другого самолета Елены Лапуцкой и предложили ее наградить. "КП" узнала, что об этом думает она сама [эксклюзив kp.ru, фото, видео]
Новости 24
Полицейские Нижнего Новгорода задержали мужчину, похитившего сейф с деньгами
В Нижнем Новгороде проходит операция «Нетрезвый водитель»
Глеб Никитин принял участие в открытии мемориальной доски Александру Соколову
Ведущим онлайн-студии на фестивале «Высота» станет известный комик Владимир Маркони
ООО «РусВинил» предлагает производить стройматериалы из шлама
В Нижнем Новгороде пройдет благотворительная акция «Большая помощь маленькому другу»
«Поезд здоровья» по просьбе нижегородцев вновь посетил Сормовский район
634 рейда провела Госжилинспекция по проверке вывоза мусора и содержанию контейнерных площадок
Управление Росреестра по Нижегородской области проводит Единый консультационный день
Больше половины многоквартирных домов Нижегородской области готовы к отопительному сезону
Глеб Никитин примет участие в праздновании Дня города в Нижнем Новгороде
Подрядчик приступил к сносу старого недостроя в Светлоярском парке Нижнего Новгорода
Розничный кредитный портфель ВТБ в Нижегородской области превысил 45 млрд рублей
В Нижегородской области появится отдельная программа по капремонту ОКН
В День города на Московском вокзале появится новая охраняемая парковка
Грозы, ливни и шквалистый ветер ожидают нижегородцев вечером 15 августа
Более пяти тысяч жителей Нижегородской области получат новые знания благодаря нацпроектам
МЧС предупреждает нижегородцев о сильной жаре
Драгдилер сломал полицейскому колено в Нижнем Новгороде
Нижегородку осудят за убийство зверски избивавшего ее сожителя
Часть здания биржи XIX века сдадут под склад в Нижнем Новгороде
Работница детского сада и ее подруга распространяли наркотики в Нижнем Новгороде