Фестиваль с мужским лицом: Как идет подготовка к Alfa Future People 2019

Ровно неделя остается до шестого фестиваля Alfa Future People (18+). Уже в следующую пятницу 16 августа на поле в поселке Большое Козино под Нижним Новгородом начнут съезжаться тысячи любителей оторваться под хорошую музыку, познакомиться с современными технологиями да просто весело проводить выходные.

По словам продюсера фестиваля Виктора Шкипина, на этот раз гостей ждет музыка на любой вкус.

Шесть лет - шесть сцен

Как рассказал продюсер фестиваля Виктор Шкипин, в этом году гостей ждут сразу шесть сцен, на которых будет звучать музыка на любой вкус. И пусть это никого не пугает.

- Мне повезло: я за одну командировку объездил все мировые фестиваля. Например, на фестивале «Коачелла» в Америке одновременно на разных сценах, которые можно увидеть с одной точки, играли Motörhead, Лана Дель Рей и Pet Shop Boys. И никто не спорил: тут не должно быть металла, тут не должно быть электроники. Просто на устоявшиеся фестивали люди ездят за атмосферой, а не за каким-то направлением музыки. И мы шестой год пытаемся продвигать эту идею в массы. Alfa Future People - это про любовь к музыке вообще, ну и про любовь к приключениям, - с этих слов Шкипина начался пресс-тур на площадку AFP 8 августа.

Лайн-ап фестиваля 2019 года обещает быть самым сильным за все время существования AFP. Вдумайтесь только: ожидается приезд около 108 артистов! Причем в этот раз решено пойти в разнообразие музыки, а не тратить ровно половину всего бюджета на трех-четырех хедлайнеров, каждый из которого стоит как чугунный мост.

Гостей ждет очень сильный лайн-ап у trance музыки - то, о чем так давно просили фанаты AFP, не менее серьезный bass, замечательный IDM - два раза по пять артистов.

- Также мы приготовили достаточно любопытный новый формат - Burn Energy Live Stage, где будут музыканты, играющие и поющие вживую. И первый год, когда мы делаем легкий пробный упор на рэп, но рэп интеллигентный, аккуратный, - пояснил продюсер фестиваля. - В techno также совершенно потрясающий лайн-ап. И очень советую почаще туда заходить, потому что у этого стиля разные направления. Есть совсем жесткие, но мы взяли помягче. Так что днем на этой сцене комфортно будет абсолютно всем.

Отдельно будет работать сцена с дип-хаусом - Tundra Deep Stage. В светлое время дня гостей ждет светлая позитивная музыка, откуда, по словам Шкипина, не захочется уходить, а вечером это будет музыка, переходящая в тек-хаус - самое модное нынче направление.

Alfa Main Stage сделают из LED-экранов.

Фестиваль с мужским лицом

Без сюрпризов не обойдется и на Alfa Main Stage - ее сделают из LED-экранов, для которых уже несколько месяцев лучшие продакшн-студии пишут свой контент. На главной сцене будет закреплено огромное количество световых приборов, много лазеров и, конечно же, пиротехники. А еще по традиции там будет… лицо! В 2019 году его решено сделать мужским. Так что уже можно придумывать «мужчине» имя.

- Основной упор на экранах, поэтому работать сцена будет с девяти часов вечера. Но остальные пять сцен будут функционировать в течение всего дня, чтобы огромное количество контента, которое мы готовим, прекрасно отработало в темное время суток, - уточнил Виктор Шкипин.

Ну и куда без грандиозного высотного салюта! Организаторы признались, что посчитали, будто все уже устали от фейерверков на городских праздниках, но ошиблись. В прошлом году устроителей AFP ругали: «Вы украли у нас салют!» В этом году предусмотрительно часть бюджета была выделена именно на пиротехническое шоу.

- Салют будет огромный и очень красивый. Так что все обязательно должны будут оказаться на церемонии открытия 16 августа в 23.55, - продолжил продюсер. - Церемоний, кстати, будет две: первая в пятницу, а вторая на следующий день также около полуночи. Мы не называем это закрытием, потому что впереди - вторая половина фестиваля. Второе действо, кстати, делаем вместе с продюсерской командой ТНТ. Всех ждет очень интересный синхрон современного танца, интегрированный в общее шоу.

На главной сцене будет закреплено огромное количество световых приборов, много лазеров и, конечно же, пиротехники

«Симфония гудков» и 800-летие Нижнего

Многие заметили, что фестиваль музыки и технологий совпал с Днем города в Нижнем Новгороде. И вроде как планировалось переносить празднование, но в итоге городские и областные власти решили: одно другому не мешает. Более того, чиновники додумались открыть на площадке AFP специальную зону, посвященную предстоящему 800-летию столицы Приволжья. Снаружи зеркальный павильон площадью 400 квадратных метров будет подсвечиваться различными светодиодными панелями. А внутри него будет инсталляция - LED-экраны, установленные по всему периметру помещения.

- Композиция достаточно интересная. Это некая интерактивная оцифровка посетителей павильона. В режиме реального времени с помощью современных устройств будет сканироваться на эти экраны. Кроме того, там будут показаны изображения знаковых мест Нижнего Новгорода, - уточнил замгубернатора Александр Югов.

Там же в павильоне, который будет работать 24 часа в сутки, прозвучит «Симфония гудков» известного советского композитора Арсения Авраамова в современной интерпретации.

- Это уникальный проект! Дело в том, что сто лет назад в Нижнем Новгороде впервые произошла репетиция авангардной «Симфонии гудков», в которой инструментами вместо скрипок и барабанов выступали заводы, поезда, самолеты и пароходы. И мы собираемся реконструировать эту симфонию вместе с командой dreamlaser, занимающейся 3D-мэппингом. Это позволит воссоздать визуальную репрезентацию той самой индустриальной истории, связанной с Нижним Новгородом, показать ее в новом ключе, - пояснил художник Артем Филатов.

За три дня фестиваль, который развернется на площади 50 гектаров, примет 50 тысяч гостей

Не музыкой единой

А еще на шестой год проведения фестиваля до организаторов дошло, что людям интересные не только технологии, которые можно посмотреть и пощупать, но и лекции. Именно на это, по словам продюсера, и были брошены основные силы. Так, в лектории Skillbox будут идти лекции и дискуссии про будущее: «Еда будущего», «Транспорт будущего», «Здоровье будущего» и «Секс будущего».

- Наши партнеры привезут спикеров, которые расскажут про то, как развивается то или иное направление нашей жизни. Очень рекомендую там побывать. Действительно, днем это очень правильная программа - прокачать себя, свои знания, позадавать вопросы, поделиться своими мыслями, - уверен Шкипин.

Для любителей активного образа жизни организаторы готовят площадки для занятия 25 видами спорта, в том числе пять волейбольных площадок (одна в кемпинге), футбольная площадка, павильон, где будет летать флайборд, зона для игры в бильярд ногами и другие площадки.

И напомним, что в день проведения фестиваля билеты будут стоить от семи тысяч рублей и выше, поэтому рекомендуем заранее позаботиться об их приобретении (VIP-зона и кемпинг почти распроданы).

- Билеты пока есть - мы их печатаем с запасом, но более 50 тысяч точно не будет. И мы против перепродажи билетов, - подчеркнул Шкипин. - Наш контактный центр перегружен умниками и умницами, которые сначала покупают билеты с рук, а потом делают глаза как у кота из «Шрека» и говорят: «А у нас не считывает штрихкод». Так правильно, до вас его пытались считать пятнадцать раз! Поддельные билеты, покупаемые с рук, - это бич фестиваля. Ребята, мероприятие проходит раз в году. Не экономьте, скупой платит дважды.

В пространстве "Маяк" презентовали коллекцию одежды с символикой фестиваля 2019 года.

ВАЖНО

AFP присутствует во всех социальных сетях и даже ведет свой канал в Telegram. Там, по словам продюсера Виктора Шкипина, публикуется вся важная информация относительно изменений в расписании, ухудшении погодных условий, о каком-либо ЧП (не дай бог, конечно) и прочем. В общем, устроители фестиваля настоятельно рекомендуют не пренебрегать этим делом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За три дня фестиваль, который развернется на площади 50 гектаров, примет не более 50 тысяч гостей. Подкрепиться все желающие смогут в точках питания на любой вкус - их будет около 100. А еще доподлинно известно, что проживание работников, строящих главную сцену, в гостиницах Нижнего Новгорода обходится организаторам почти в 10 миллионов рублей.

КСТАТИ

Фестиваль Alfa Future People - прибыльное мероприятие не только для его организаторов, но и для местных жителей. Не секрет, что аренда теплицы на два дня обходится в 20 тысяч рублей. Доморощенные предприниматели ставят там раскладушки! Чем не мини-гостиница?

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