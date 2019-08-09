2019-08-09T17:55:58+03:00
Общество

Фестиваль с мужским лицом: Как идет подготовка к Alfa Future People 2019

Рассказываем, что ждет любителей музыки и технологий в этом году [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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На главной сцене по традиции будет лицо. В 2019 году оно... строгое мужское!На главной сцене по традиции будет лицо. В 2019 году оно... строгое мужское!
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Ровно неделя остается до шестого фестиваля Alfa Future People (18+). Уже в следующую пятницу 16 августа на поле в поселке Большое Козино под Нижним Новгородом начнут съезжаться тысячи любителей оторваться под хорошую музыку, познакомиться с современными технологиями да просто весело проводить выходные.

По словам продюсера фестиваля Виктора Шкипина, на этот раз гостей ждет музыка на любой вкус.

По словам продюсера фестиваля Виктора Шкипина, на этот раз гостей ждет музыка на любой вкус.

Шесть лет - шесть сцен

Как рассказал продюсер фестиваля Виктор Шкипин, в этом году гостей ждут сразу шесть сцен, на которых будет звучать музыка на любой вкус. И пусть это никого не пугает.

- Мне повезло: я за одну командировку объездил все мировые фестиваля. Например, на фестивале «Коачелла» в Америке одновременно на разных сценах, которые можно увидеть с одной точки, играли Motörhead, Лана Дель Рей и Pet Shop Boys. И никто не спорил: тут не должно быть металла, тут не должно быть электроники. Просто на устоявшиеся фестивали люди ездят за атмосферой, а не за каким-то направлением музыки. И мы шестой год пытаемся продвигать эту идею в массы. Alfa Future People - это про любовь к музыке вообще, ну и про любовь к приключениям, - с этих слов Шкипина начался пресс-тур на площадку AFP 8 августа.

Лайн-ап фестиваля 2019 года обещает быть самым сильным за все время существования AFP. Вдумайтесь только: ожидается приезд около 108 артистов! Причем в этот раз решено пойти в разнообразие музыки, а не тратить ровно половину всего бюджета на трех-четырех хедлайнеров, каждый из которого стоит как чугунный мост.

Гостей ждет очень сильный лайн-ап у trance музыки - то, о чем так давно просили фанаты AFP, не менее серьезный bass, замечательный IDM - два раза по пять артистов.

- Также мы приготовили достаточно любопытный новый формат - Burn Energy Live Stage, где будут музыканты, играющие и поющие вживую. И первый год, когда мы делаем легкий пробный упор на рэп, но рэп интеллигентный, аккуратный, - пояснил продюсер фестиваля. - В techno также совершенно потрясающий лайн-ап. И очень советую почаще туда заходить, потому что у этого стиля разные направления. Есть совсем жесткие, но мы взяли помягче. Так что днем на этой сцене комфортно будет абсолютно всем.

Отдельно будет работать сцена с дип-хаусом - Tundra Deep Stage. В светлое время дня гостей ждет светлая позитивная музыка, откуда, по словам Шкипина, не захочется уходить, а вечером это будет музыка, переходящая в тек-хаус - самое модное нынче направление.

Alfa Main Stage сделают из LED-экранов.

Alfa Main Stage сделают из LED-экранов.

Фестиваль с мужским лицом

Без сюрпризов не обойдется и на Alfa Main Stage - ее сделают из LED-экранов, для которых уже несколько месяцев лучшие продакшн-студии пишут свой контент. На главной сцене будет закреплено огромное количество световых приборов, много лазеров и, конечно же, пиротехники. А еще по традиции там будет… лицо! В 2019 году его решено сделать мужским. Так что уже можно придумывать «мужчине» имя.

- Основной упор на экранах, поэтому работать сцена будет с девяти часов вечера. Но остальные пять сцен будут функционировать в течение всего дня, чтобы огромное количество контента, которое мы готовим, прекрасно отработало в темное время суток, - уточнил Виктор Шкипин.

Ну и куда без грандиозного высотного салюта! Организаторы признались, что посчитали, будто все уже устали от фейерверков на городских праздниках, но ошиблись. В прошлом году устроителей AFP ругали: «Вы украли у нас салют!» В этом году предусмотрительно часть бюджета была выделена именно на пиротехническое шоу.

- Салют будет огромный и очень красивый. Так что все обязательно должны будут оказаться на церемонии открытия 16 августа в 23.55, - продолжил продюсер. - Церемоний, кстати, будет две: первая в пятницу, а вторая на следующий день также около полуночи. Мы не называем это закрытием, потому что впереди - вторая половина фестиваля. Второе действо, кстати, делаем вместе с продюсерской командой ТНТ. Всех ждет очень интересный синхрон современного танца, интегрированный в общее шоу.

На главной сцене будет закреплено огромное количество световых приборов, много лазеров и, конечно же, пиротехники

На главной сцене будет закреплено огромное количество световых приборов, много лазеров и, конечно же, пиротехники

«Симфония гудков» и 800-летие Нижнего

Многие заметили, что фестиваль музыки и технологий совпал с Днем города в Нижнем Новгороде. И вроде как планировалось переносить празднование, но в итоге городские и областные власти решили: одно другому не мешает. Более того, чиновники додумались открыть на площадке AFP специальную зону, посвященную предстоящему 800-летию столицы Приволжья. Снаружи зеркальный павильон площадью 400 квадратных метров будет подсвечиваться различными светодиодными панелями. А внутри него будет инсталляция - LED-экраны, установленные по всему периметру помещения.

- Композиция достаточно интересная. Это некая интерактивная оцифровка посетителей павильона. В режиме реального времени с помощью современных устройств будет сканироваться на эти экраны. Кроме того, там будут показаны изображения знаковых мест Нижнего Новгорода, - уточнил замгубернатора Александр Югов.

Там же в павильоне, который будет работать 24 часа в сутки, прозвучит «Симфония гудков» известного советского композитора Арсения Авраамова в современной интерпретации.

- Это уникальный проект! Дело в том, что сто лет назад в Нижнем Новгороде впервые произошла репетиция авангардной «Симфонии гудков», в которой инструментами вместо скрипок и барабанов выступали заводы, поезда, самолеты и пароходы. И мы собираемся реконструировать эту симфонию вместе с командой dreamlaser, занимающейся 3D-мэппингом. Это позволит воссоздать визуальную репрезентацию той самой индустриальной истории, связанной с Нижним Новгородом, показать ее в новом ключе, - пояснил художник Артем Филатов.

За три дня фестиваль, который развернется на площади 50 гектаров, примет 50 тысяч гостей

За три дня фестиваль, который развернется на площади 50 гектаров, примет 50 тысяч гостей

Не музыкой единой

А еще на шестой год проведения фестиваля до организаторов дошло, что людям интересные не только технологии, которые можно посмотреть и пощупать, но и лекции. Именно на это, по словам продюсера, и были брошены основные силы. Так, в лектории Skillbox будут идти лекции и дискуссии про будущее: «Еда будущего», «Транспорт будущего», «Здоровье будущего» и «Секс будущего».

- Наши партнеры привезут спикеров, которые расскажут про то, как развивается то или иное направление нашей жизни. Очень рекомендую там побывать. Действительно, днем это очень правильная программа - прокачать себя, свои знания, позадавать вопросы, поделиться своими мыслями, - уверен Шкипин.

Для любителей активного образа жизни организаторы готовят площадки для занятия 25 видами спорта, в том числе пять волейбольных площадок (одна в кемпинге), футбольная площадка, павильон, где будет летать флайборд, зона для игры в бильярд ногами и другие площадки.

И напомним, что в день проведения фестиваля билеты будут стоить от семи тысяч рублей и выше, поэтому рекомендуем заранее позаботиться об их приобретении (VIP-зона и кемпинг почти распроданы).

- Билеты пока есть - мы их печатаем с запасом, но более 50 тысяч точно не будет. И мы против перепродажи билетов, - подчеркнул Шкипин. - Наш контактный центр перегружен умниками и умницами, которые сначала покупают билеты с рук, а потом делают глаза как у кота из «Шрека» и говорят: «А у нас не считывает штрихкод». Так правильно, до вас его пытались считать пятнадцать раз! Поддельные билеты, покупаемые с рук, - это бич фестиваля. Ребята, мероприятие проходит раз в году. Не экономьте, скупой платит дважды.

В пространстве "Маяк" презентовали коллекцию одежды с символикой фестиваля 2019 года.

В пространстве "Маяк" презентовали коллекцию одежды с символикой фестиваля 2019 года.

ВАЖНО

AFP присутствует во всех социальных сетях и даже ведет свой канал в Telegram. Там, по словам продюсера Виктора Шкипина, публикуется вся важная информация относительно изменений в расписании, ухудшении погодных условий, о каком-либо ЧП (не дай бог, конечно) и прочем. В общем, устроители фестиваля настоятельно рекомендуют не пренебрегать этим делом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За три дня фестиваль, который развернется на площади 50 гектаров, примет не более 50 тысяч гостей. Подкрепиться все желающие смогут в точках питания на любой вкус - их будет около 100. А еще доподлинно известно, что проживание работников, строящих главную сцену, в гостиницах Нижнего Новгорода обходится организаторам почти в 10 миллионов рублей.

КСТАТИ

Фестиваль Alfa Future People - прибыльное мероприятие не только для его организаторов, но и для местных жителей. Не секрет, что аренда теплицы на два дня обходится в 20 тысяч рублей. Доморощенные предприниматели ставят там раскладушки! Чем не мини-гостиница?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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