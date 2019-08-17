2019-08-17T09:54:14+03:00
Общество

Павильон предстоящего 800-летия Нижнего Новгорода начал свою работу на фестивале Alfa Future People

Собственную зону на фестивале открыла также спортивно-развлекательная площадка «Спорт Порт»
Юлия ДАНЧЕНКО
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Павильон предстоящего 800-летия Нижнего Новгорода начал свою работу на фестивале Alfa Future PeopleПавильон предстоящего 800-летия Нижнего Новгорода начал свою работу на фестивале Alfa Future PeopleФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Павильон, посвященный предстоящему 800-летию Нижнего Новгорода, начал свою работу на фестивале Alfa Future People. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- В этом году Нижегородская область интегрировалась в знаковый для нас фестиваль Alfa Future People сразу двумя площадками. Главная, конечно же, павильон 800-летия города. Мы активно готовимся к этому событию и хотим, чтобы гости фестиваля, а это молодые люди не только со всей России, но и из других стран, знали о том, что в 2021 году мы будем отмечать праздник, и приезжали к нам, - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

В павильоне переосмыслена знаменитая «Симфония гудков». Ровно 100 лет назад в Нижнем Новгороде состоялась премьерная репетиция всемирно известного произведения композитора Арсения Аврамова. Дирижером был стоящий на высокой башне человек с большими флагами. Он давал сигналы включения звуков: заводских и паровозных гудков, артиллерии и авиации, превращая город в огромный концертный зал.

Павильон выполнен в виде светящегося куба Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Павильон выполнен в виде светящегося кубаФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Павильон, посвященный 800-летию Нижнего Новгорода, выглядит как куб с зеркальными элементами, который ночью светится светодиодными палками. Внутри стоит большой панорамный светодиодный экран.

Специально для этого павильона были отсканированы индустриальные символы Нижнего Новгорода: заводы ГАЗ, «Сокол» и «Красное Сормово», после чего были сделаны 3D-модели интерьеров зданий. Благодаря этому посетители могут виртуально путешествовать по интерьерам знаковых городских сооружений, погружаясь как можно глубже в атмосферу города.

- В итоге получилась некая ода на тему того, каким образом город «дышит», какие звуки издает и как индустриальная мощь Нижнего Новгорода может иметь, в том числе эстетический потенциал, - отметил один из создателей павильона Артем Филатов. - Это полное погружение в пространство, и музыкальное и визуальное, потому что на 360 градусов вокруг тебя происходит что-либо. Ты смотришь в одну часть и видишь, что ты как бы движешься вперед. Смотря назад, чувствуешь, что тебя уносит потоком.

Спортивно-развлекательная площадка «Спорт Порт» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Спортивно-развлекательная площадка «Спорт Порт»Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Отдельную зону организовала спортивно-развлекательная площадка «Спорт Порт». Гости фестиваля могут принять участие в фитнес-активностях, полюбившихся нижегородцам на основной площадке у стадиона «Нижний Новгород»: зумбе, растяжке, функциональных тренировках, мастер-классах. Здесь также можно посмотреть видеотрансляции или поиграть в приставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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