Житель Омска, приехавший на фестиваль Alfa Future People, умер от передозировки

Один из посетителей фестиваля музыки и технологий Alfa Future People в поселке Большое Козино скончался от передозировки.

- Утверждается, что он умер от остановки сердца под воздействием наркотика, - говорится в паблике «Типичный Нижний».

Как рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе AFP, трагический инцидент произошел в ночь на 18 августа, однако не на самой территории фестиваля, а за ее пределами.

- Нам очень жаль, что погибшим оказался человек, ранее посетивший фестиваль. Благодаря дежурившим на фестивале каретам скорой помощи, человеку была оперативно оказана медицинская помощь в полном объеме, - заверили в пресс-службе.

Организаторы настаивают: фестиваль AFP поддерживал и продолжает поддерживаться здоровый образ жизни, выступая категорически против запрещенных веществ.

- Фестиваль проходил в тяжелых погодных условиях, но мы делали все возможное, чтобы обеспечить безопасность наших посетителей. Круглосуточно на территории находились пять бригад экстренного реагирования центра медицины катастроф, а также пункт с мобильной медицинской бригадой и передвижной пункт мобильного освидетельствования, - уточнили в пресс-службе - Досмотр посетителей осуществлялся на 30-ти металлодетекторах, 15-ти комплексах турникетов и восьми пунктах досмотра автомобилей. Охрану осуществляли 380 сотрудников охранного предприятия, 250 сотрудников Росгвардии и 110 сотрудников ОМОН.

Если версия об отравлении наркотиками подтвердится правоохранительными органами, то это будет первым случаем за шесть лет проведения фестиваля.

- Мы крайне негативно относимся к любым стимулирующим веществам и всегда принимаем максимальные меры по досмотру гостей фестиваля, - заключили организаторы AFP.

Вместе с тем в полиции от комментариев пока отказываются, обещая предоставить информацию об инциденте позже.

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