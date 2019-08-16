Alfa Future People 2019 под Нижним Новгородом: прямая онлайн-трансляция

16 августа в Большом Козино под Нижним Новгородом стартовал один из лучших в Европе фестивалей электронной музыки и высоких технологий Alfa Future People. В этом году гостей ждет сразу шесть сцен, на которых будет звучать музыка на любой вкус. На фестивале выступят более сотни музыкантов, так что нынешний лайн-ап обещает быть самым сильным за все время существования Alfa Future People!

Часть зрителей начала заезжать на фестиваль еще в четверг, 15 августа, но основной наплыв, конечно, ожидается в пятницу. Первые сцены и зоны начнут работать уже в 14:00.

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Главная сцена фестиваля в этом году удивит гостей фестиваля как минимум... сменой пола. В отличие от предыдущих фестивалей, в этот раз она будет иметь мужское лицо. И, конечно, по традиции там будет закреплено огромное количество световых приборов, лазеров и пиротехники.

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Кроме того, в этом году на AFP появится отдельная зона, посвященная грядущему 800-летию Нижнего Новгорода. Снаружи зеркальный павильон площадью 400 квадратных метров будет подсвечиваться различными светодиодными панелями. А внутри него будет инсталляция - LED-экраны, установленные по всему периметру помещения.

Корреспонденты «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» будут вести прямую онлайн-трансляцию с Alfa Future People 2019. Следите за нашим репортажем, и вы узнаете обо всем самом интересном, что будет происходить в эти дни в Большом Козино!