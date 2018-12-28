Подрядчик заплатит штраф за срыв сроков благоустройства сквера 1905 года

Вчера, 27 декабря 2018 года, в Нижнем Новгороде прошел брифинг, посвященный благоустройству сквера имени 1905 года на площади Свободы. В мероприятии приняли участие глава администрации Нижегородского района Алексей Мочкаев и руководитель ООО «Городецкая ДПМК» Максим Чугунов.

По словам Мочкаева, подрядчик, который выполнял работы по благоустройству сквера, не уложился в отведенные сроки на выполнение первого этапа. Из-за этого с ним был расторгнут контракт.

Причиной срыва сроков стал отказ победителя электронных торгов от выполнения контракта, приостановка работ в сквере на время проведения повторных общественных обсуждений и задержка с поставкой гранита. Работы задержались почти на два месяца.

Согласно информации, сумма невыполненных работ составила 19,7 миллиона рублей. Штрафные санкции, примененные к подрядной организации, составили более миллиона рублей. С 4 января подрядчик выйдет на объект, чтобы устранить недочеты. Оставшиеся работы будут сделаны во второй очереди благоустройства.

Напомним, благоустройство сквера началось с настоящего скандала. Жители возмутились массовой вырубкой деревьев, они испугались, что от красивого места останется одно лишь название.

Согласно концепции, в сквере 1905 года должны быть убраны тополя, которые росли со стороны площади Свободы, а также несколько берез и американского клена, которые расположены в разных частях сквера. Всего 54 дерева. Однако с градозащитники не согласны со столь немногочисленным озеленением и обратились в администрацию. К счастью, их доводы были услышаны, и чиновники согласились увеличить количество компенсируемых деревьев.

12 октября появилась информация, что в городе будет строиться новая ветка метро, благодаря которой появятся еще две станции: «Оперный театр» и «Площадь Сенная». Согласно проекту, вторая станция будет располагаться именно в сквере 1905 года.