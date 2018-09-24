Нижегородские зоозащитники будут отслеживать строительство дорожек в сквере 1905 года

СЕГОДНЯ 15:45 2018-09-24T16:06:11+03:00

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Сквер 1905 года – это один из немногочисленных зеленых островков в центре Нижнего Новгорода. Долгое время власти не обращали на него внимания. Но в этом году было решено заняться благоустройством сквера. Но то что увидели нижегородцы, привело их в ужас!

- Это не благоустройство, это уничтожение сквера! – «кричали» в социальных сетях нижегородцы.

Лесоповал

Небольшой сквер, соединяющий площадь Свободы и улицу Белинского, в одночасье превратился в строительную площадку: десятки деревьев, которые стояли десятилетиями, были спилены, а газоны превратились в жуткое грязное месиво.

- Такое ощущение, что спиливают все подряд, - возмущалась Галина Краснова. – Да, говорят, что только аварийные, сухие деревья. Но неужели в сквере их было настолько много? Выглядели эти деревья вполне нормально. Если дело и дальше так пойдет, то от сквера останется одно название.

Согласно концепции благоустройства, в сквере 1905 года должны быть убраны тополя, которые росли со стороны площади Свободы, а также несколько берез и американского клена, которые расположены в разных частях сквера. Всего 54 дерева.

- Из них более 80 процентов – это тополь бальзамический. Данные деревья являются старовозрастными, на них отмечается постоянный слом старых скелетных ветвей, а часть деревьев повреждена вредителем, - объяснили «Комсомольской правде» - Нижний Новгоро» в администрации Нижнего Новгорода. - Кроме того, будут убраны сухоствольные и аварийные деревья. Проектом предусмотрено проведение компенсационного озеленения: будут высажены 13 деревьев и кустарники, обладающие высокими декоративными свойствами.

Однако с зоозащитники не согласны со столь немногочисленным озеленением и обратились в администрацию. К счастью, их доводы были услышаны, и чиновники согласились увеличить количество компенсируемых деревьев.

- В субботу мы обсуждали этот вопрос с замглавы города Иваном Носковым и главой Нижегородского района Алексеем Мочкевым, - рассказал «Комсомолке» руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов. - Сейчас рассматривается вариант, который предусматривает большее количество посадок. Сколько именно, пока неизвестно. Для того чтобы понять, сколько деревьев нужно посадить, нужно определить вопрос с плотностью посадки.

Однако приятно, что первая договоренность достигнута. Кроме того, прислушались чиновники и к другим претензиям зоозащитников.

Дорожные работы

В ходе благоустройства неожиданно выяснилось, что спилить нужно больше деревьев, чем планировалось изначально. Они якобы мешают обустройству новых дорожек, которые должны появиться в сквере. Хотя согласно концепции, деревья должны были остаться нетронутыми.

- Теперь надо понять, почему это произошло, - говорит Асхат Каюмов. – Кто, где и на какой стадии вдруг стал принимать решения, не совпадающее с концепцией. Почему то, что обсуждается с жителями, потом кем-то меняется. Такая проблема есть не только в сквере, но на Щелоковском хуторе и на других объектах.

Но если в других местах проблема пока остается не решенной, то в сквере 1905 года все должно пройти под строгим контроле зоозащитников.

- Мы договорились, что сначала протянут дорожки, то есть нитки, а потом мы пойдем ногами и посмотрим, что там вдоль дрожек, - объяснил Асхат Каюмов. – Ведь дело не только в том, что вырубают деревья, но и в том, как класть дрожки. Для углубления бордюрного камня необходимо делать углубления, и если они будут проходить рядом с деревьями, то придется рубить корни. И понятно, что в таком виде деревья долго могут и не прожить.

Именно это и должны отследить зоозащитники.

Согласно данным администрации Нижнего Новгорода, в ходе благоустройства в сквере 1905 года появится новое покрытие дорожек, а также будут установлены ограждения, скамейки и урны.

Все работы должны быть завершены 31 октября.

ЦИФРЫ

- Будет вырублено- 54 дерева,

- из них аварийных – 19 деревьев,

- будет компенсировано - 13 деревьев,

- компенсационная стоимость - 192 574, 73 рубля.

Общая смета благоустройства сквера 1905 года:

- демонтаж – 2 432 445 рублей,

- ремонт и озеленение сквера – 4 917 218 рублей,

- ремонт покрытий дорожек и площадок – 40 688 217 рублей,

- малые архитектурные формы – 4 512 515 рублей.