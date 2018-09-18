СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-18T15:42:16+03:00

В сквере 1905 года в Нижнем Новгороде массово спиливают деревья Фото: СОЦСЕТИ

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Благоустройство одного из центральных парков Нижнего Новгорода началось со скандала. Нижегородцы уже во всю бьют тревогу – уничтожают сквер 1905 года. Жители города обеспокоены тем, что там идет массовая вырубка деревьев.

- Такое ощущение, что спиливают все подряд, - возмущена Галина Краснова. – Да, говорят, что только аварийные, сухие деревья. Но неужели в сквере их было настолько много? Выглядели эти деревья вполне нормально. Если дело и дальше так пойдет, то от сквера останется одно название.

- На мой вопрос: «Почему спилили взрослые, здоровые деревья?». Мне ответили, что по утвержденному проекту на этом месте зона тихого отдыха.

Однако руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов утверждает, что все здоровые деревья должны остаться.

- В четверг утром был там на территории сквера и лично отследил, какие деревья маркируются к спиливанию, - рассказал Асхат Каюмов. - Если обобщенно: будут убраны ряды старых тополей вдоль остановки, несколько американских кленов и пара аварийных берез. Из лип будет убрана только одна, полностью засохшая, все остальные - остаются. В компенсацию должно быть посажено полтора десятка новых деревьев и очень большое количество кустарников.

Возмущены нижегородцы и уничтоженным газонов. На месте которого появится… новый газон.

- В сквере имени Прыгунова полностью уничтожили газон, чтобы высадить новый. Для них это – нормально, - написала Вероника Генкина.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» отправила запрос в администрацию Нижнего Новгорода, но ответ пока не пришел.