2019-06-18T13:13:28+03:00
Общество

«И так сойдёт!»: ТСЖ «отремонтировало» выбитые взрывом окна в жилых домах Дзержинска пленкой и деревяшками

Местные жители возмущены таким отношением [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Взрывная волна оказалась настолько мощной, что во всех домах в окрестностях выбило стеклаВзрывная волна оказалась настолько мощной, что во всех домах в окрестностях выбило стеклаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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1 июня 2019 года в Дзержинске на ГосНИИ «Кристалл» прогремел взрыв. Взрывная волна оказалась настолько мощной, что во всех домах в окрестностях выбило стекла. Прошло уже больше двух недель, а окна до сих пор не вставлены. Но на днях произошло то, что буквально шокировало местных жителей.

- После взрыва на«Кристалле» управляющая компания ТСЖ «Свердловец» вместо стеклопакетов натянула пленку и забила окна деревяшками! – возмутились очевидцы.

Фото: жители Дзержинска Фото: СОЦСЕТИ

Фото: жители ДзержинскаФото: СОЦСЕТИ

Они сфотографировали увиденное и выложили снимки в социальных сетях. Речь идет о доме №31 на проспекте Свердлова. Возмущениям не было предела.

- И так сойдёт! Ишь, стеклопакетов им захотелось, хватит с вас простых пакетов! – не без сарказма написал в комментариях Евгений Зинин.

- Пакет есть, осталось стекло, - добавил Герман Васильев.

- А вы что, хотели евро ремонт? Они же просто сказали, что все сделают, а вы, как дети, верите этим сказочникам, - считает Денис Бережнев.

Взрыв прогремел 1 июня Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Взрыв прогремел 1 июняФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Может, они сделали замеры, и окна изготавливается, а это временно, вы думаете на заводе все в наличии что ли? Дома когда ставите, тоже сперва замерщика приходит и ждете 2-3 недели, - предположила Olenka Olenka.

И оказалась права. Как сообщили «Комсомольской правде» в администрации Дзержинска, размеры стекол в поврежденных домах оказались намного больше обычных. Поэтому были предприняты «временные меры».

- В качестве временной меры, чтобы закрыть тепловой контур в домах, их пока закрыли пленкой. Сейчас заказываются новые витражи, и как только они будут изготовлены, работы по восстановлению будет завершены, - подчеркнули в мэрии.

Напомним, в результате взрыва на ГосНИИ «Кристалл» пострадали 89 человек, более 300 жилых домов и 31 школа. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса в цехе по производству тротила.

В результате взрыва на ГосНИИ «Кристалл» пострадали 89 человек, более 300 жилых домов и 31 школа Фото: СОЦСЕТИ

В результате взрыва на ГосНИИ «Кристалл» пострадали 89 человек, более 300 жилых домов и 31 школаФото: СОЦСЕТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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