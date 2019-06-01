Мощные взрывы на оборонном заводе в Дзержинске: пострадали 27 человек

Очередные взрывы произошли на печально известном заводе ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске днем в субботу, 1 июня 2019 года. По словам очевидцев случившегося, взрывная волна оказалась настолько мощной, что во всех окрестностях выбило стекла.

- Был виден дым, потом огонь. Очень страшно, - писали жители Дзержинска в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/712272" frameborder="0"></iframe> Видео очевидцев из Дзержинска - во многих домах вылетели стекла.

По предварительным данным, причиной взрывов стало нарушение технологического процесса в цехе по производству тротила. До сих пор сохраняется опасность новых взрывов, поэтому всех сотрудников предприятия эвакуировали на улицу.

Площадь пожара в настоящее время составляет около 100 квадратных метров. При этом простым пожарным приказано покинуть опасную зону – из-за взрывов и высокой температуры горения работать в таком месте могут только специальные подразделения с особой защитой и оборудованием.

После взрывов в Дзержинске началась паника - пошли слухи, что якобы на заводе производили ядерное оружие и что городу может угрожать радиационное загрязнение. Спецслужбы успокаивают: никаких ядерных снарядов на заводе не делали, радиации нет.

Однако обычное загрязнение воздуха после взрывов возможно - специалисты Роспотребнадзора уже взяли пробы для лабораторных исследований.

На данный момент известно о 19 пострадавших. Они госпитализированы с осколочными ранениями.

В самом цехе, где произошли взрывы, работали пять человек. По предварительным данным, всех их успели эвакуировать.

Напомним, за последние пару лет это уже далеко не первое ЧП в Дзержинске. Так, 31 августа 2018 года на заводе имени Свердлова в результате взрыва погибли пять человек. Еще один взрыв произошел на заводе "Кристалл" совсем недавно - 4 апреля 2019 года, и полностью разрушил целый цех.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/712274" frameborder="0"></iframe> Скорая помощь у проходной завода им. Свердлова в Дзержинске.

МНЕНИЕ

«Эхо» Дзержинска: Взрыв на заводе по производству тротила стал центром внимания хайпожоров

Александр ГРИШИН

Абсолютно нелогичные слухи от "фейков" и самые дикие панические предположения становятся привычными спутниками серьезных происшествий и катастроф (подробности)