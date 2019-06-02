Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей материальной помощи
Материальная помощь пострадавшим от взрыва в Дзержинске начнет выделяться уже с понедельника, 3 июня. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
- С понедельника людям, кто находится на лечении в стационарах, начнут выделять материальную помощь, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Из бюджета региона будет направлено по 100 тысяч рублей, из муниципального бюджета – по 50 тысяч рублей.
Напомним, по последним данным, в результате взрыва пострадали 89 человек, 16 из них до сих пор остаются в больницах. Состояние одного из них врачи оценивают как близкое к тяжелому, а остальных – средней степени тяжести.
Между тем, в самом Дзержинске уже началась ликвидация последствий взрыва. Началось восстановление поврежденных социальных зданий и жилых домов. Сами жители тоже объединились в волонтерское движение с целью помочь пострадавшим людям и помочь в восстановлении зданий.
ИСТОЧНИК KP.RU