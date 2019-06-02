309 жилых домов повреждены в результате взрыва в Дзержинске

В Дзержинске полным ходом идут восстановительные работы после взрыва на ГосНИИ «Кристалл». Напомним, 1 июня на предприятии прогремели сразу два взрыва. По предварительным данным, их причиной стало технологическое нарушение. В результате, пострадали 89 человек, 16 из которых до сих пор находятся в больнице. От взрывной волны стекла вылетели в окнах в радиусе нескольких километров от предприятия.

- В результате ЧП на ГосНИИ «Кристалл» повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах – 131 окно, - сообщили в администрации Дзержинска. - Коммуникации нигде не были повреждены. Восстановительные работы начались еще вчера, 1 июня 2019 года.

Особенно пристальное внимание сейчас уделяется восстановительным работам в школах. В четырех из них уже 3 июня должен пройти единый государственный экзамен.

Сейчас в Дзержинске уже начались восстановительные работы.Фото: СОЦСЕТИ

- ЕГЭ в Дзержинске пройдет в штатном режиме: все 4 школы, где 3 июня 2019 года школьники должны сдавать экзамен, восстановят, - пообещали в гордской администрации. - Ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях уже начаты.

Начались работы и по восстановлению жилых домов. При этом, помимо самих ремонтных бригад, в работах задействованы волонтеры. Направили своих волонтеров на восстановительные работы и представители партии «Единая Россия».

- Сотрудники регионального отдаления партии и волонтеры весь день приводят в надлежащее состояние школы и детские сады, которые сильнее всего пострадали от взрывов, - сообщили в нижегородском региональном отделении партии. - Всего на объектах работают около 150 волонтеров «Единой России».

Уже известно, что жители поврежденных домов могут рассчитывать на оказание помощи в восстановлении пострадавшего имущества. Для этого достаточно обратиться в управляющую компанию, чтобы зафиксировать факт ущерба.

КСТАТИ

В связи со взрывом в Дзержинске работает «горячая линия», где жители города могут задать все интересующие их вопросы: 8 (8313) 39-09-00.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться жителям поврежденных домов?

· в ООО УК «Управдом» по номеру 39-80-80;

· в ООО «ДУК» по телефонам 39-77-63, 25-50-01;

· в ООО «Альянс-НВ» по номерам 28-22-30, 8950-343-54-72;

· в ООО «Жилпром» по телефону 21-85-82;

· в ООО «ЖК Сервис-1» по номерам телефонов 33-37-27, 39-10-25;

· в ООО «Чистый город» по телефонам 21-85-82;

· в ТСЖ «Суворовский» по номеру 26-60-70, 8987-083-10-12, 8904-062-67-08;

· в ООО «Тепло-энергетическая компания» по телефонам 23-40-90;

· в ООО «Сервис НН» по номеру 39-47-48;

· в ТСЖ «Свердловец» по телефонам 8920-068-98-37;

· в ООО «Домуправ» по номеру 39-80-80;

· в ООО «УК «Наш Дзержинский Дом» по телефонам 39-77-63, 25-50-01;

· в ТСЖ «Волгоградский» по номерам 23-36-04, 28-22-30;

· в ООО «УК «Окский мир» по телефонам 33-37-27, 39-10-25;

· в ТСЖ «Согласие» по номеру 36-71-36;

· в МУП «Прометей» по телефонам 8929-045-84-45, 36-39-42;

· в ООО «Альтернатива есть» по номерам 21-31-01; 8906-366-83-86; 8910-007-25-01;

· в ООО «Жилград-Дзр» по телефону 8904-908-35-88;

· в ООО «УК «АльянсСЕРВИС» по номерам 28-22-30, 8950 343 54 72;

· в ТСЖ «Заря» по телефонам 23-36-04, 36-15-44;

· в ООО «НРТ» по номерам 21-78-05;

· в ООО «УК «Восход» по телефонам 8967-711-94-19;

· в ООО «УК «Уют НН» по номерам 8904-041-49-43, 8902-308-48-03;

· в ООО «УК «Молодежная» по телефону 21-34-13;

· в ООО «Приволжье Свой Дом» по номеру 8920-000-64-38;

· в ООО «УК «Зеленый берег» по телефону 39-78-79;

· в ООО «УК «ГС» по номеру 8-953-415-29-33;

· в ООО «ЖКХ24» по телефону 8-910-007-61-06.

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