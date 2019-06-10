«Душа раскрыла твой дар»: Константин Гецати трогательно поздравил Вилму Генрих с победой в «Школе экстрасенсов»
Самая эффектная ученица «Школы экстрасенсов» Вилма Генрих стала победительницей первого сезона. Церемонию награждения зрители смогли посмотреть вечером 9 июня на ТНТ.
Нижегородка Вилма Генрих одержала победу в шоу "Школа экстрасенсов".
Вилма Генрих - четвертое имя нижегородки. Она получила его пару лет назад на Алтае. Так ее назвал местный шаман.
- Несколько раз он произнес это словосочетание - Вилма Генрих. И для меня это был знак от вселенной, что это моя новое имя, - пояснила ясновидящая.
До этого Вилму звали Данпал Каур - имя, которое она получила в системе кундалини-йоги. Данпал означает «вдохновляющая людей на соединение со своей душой», а каур - принцесса. Нижегородка носила его почти восемь лет с тех пор, как перестала быть Дарьей Виэйра.
- В кабале «виэйра» - это определенный набор звуков. Я как Дарья Виэйра вела тренинги, занималась в колледже и по жизни прошла с этим именем года три-три с половиной, - пояснила экстрасенс. - Уверена, что с каждым новым этапом имя должно меняться. Возможно, Вилма Генрих - это не последнее имя, которое будет у меня в этой жизни.
Из родного Нижнего Новгорода Вилма уехала в 20 лет. Сейчас там живет ее семья: папа, десять лет переживший инсульт, мама, которая также серьезно болела, и младший брат, страдающий алкоголизмом.
- Я пробовала его лечить на расстоянии, целить руками и делать какие-то воздействия, но мой опыт говорит о том, что алкоголизм не поддается магическим лечениям, - призналась участница «Школы экстрасенсов».
В финале нового телепроекта наставница аланского провидца Константина Гецати оказалась вместе с тремя наставниками Свами Даши - Ириной Игнатенко, Игорем Кусковым и Дианой Гончаренко. Но победа в итоге досталась именно ей - Вилме Генрих из Нижнего Новгорода!
- Этот путь был непростой. И очень многое происходило за камерами: мои личные переживания, сомнения, страхи, но я очень горжусь тем, что на самом деле во мне произошли изменения. Спасибо большое, Костя, что прошел этот путь со мной. И всем моим близким, которые меня поддерживали, и незнакомым людям, которые писали слова поддержки, тоже спасибо, - поблагодарила победительница.
В свою очередь Гецати заявил: это целиком и полностью победа Вилмы.
- В школе главное - найти себя. Не выучить, не вызубрить, а найти себя. Для любого экстрасенса только внутренние человеческие качества позволяют раскрыть душу, - отметил наставник. - Ты добрая, открытая, честная, искренняя и прямая. Я могу очень долго перечислять все твои качества. Именно они раскрыли твою душу, а душа раскрыла твой дар.
Вместе с увесистой золотой медалью, инкрустированной бриллиантами, Вилма Генрих получила возможность без испытаний стать участницей 20-й «Битвы экстрасенсов».
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ИСТОЧНИК KP.RU