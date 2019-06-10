«Душа раскрыла твой дар»: Константин Гецати трогательно поздравил Вилму Генрих с победой в «Школе экстрасенсов»

Самая эффектная ученица «Школы экстрасенсов» Вилма Генрих стала победительницей первого сезона. Церемонию награждения зрители смогли посмотреть вечером 9 июня на ТНТ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/713904" frameborder="0"></iframe> Нижегородка Вилма Генрих одержала победу в шоу "Школа экстрасенсов".

Вилма Генрих - четвертое имя нижегородки. Она получила его пару лет назад на Алтае. Так ее назвал местный шаман.

- Несколько раз он произнес это словосочетание - Вилма Генрих. И для меня это был знак от вселенной, что это моя новое имя, - пояснила ясновидящая.

До этого Вилму звали Данпал Каур - имя, которое она получила в системе кундалини-йоги. Данпал означает «вдохновляющая людей на соединение со своей душой», а каур - принцесса. Нижегородка носила его почти восемь лет с тех пор, как перестала быть Дарьей Виэйра.

- В кабале «виэйра» - это определенный набор звуков. Я как Дарья Виэйра вела тренинги, занималась в колледже и по жизни прошла с этим именем года три-три с половиной, - пояснила экстрасенс. - Уверена, что с каждым новым этапом имя должно меняться. Возможно, Вилма Генрих - это не последнее имя, которое будет у меня в этой жизни.

Из родного Нижнего Новгорода Вилма уехала в 20 лет. Сейчас там живет ее семья: папа, десять лет переживший инсульт, мама, которая также серьезно болела, и младший брат, страдающий алкоголизмом.

- Я пробовала его лечить на расстоянии, целить руками и делать какие-то воздействия, но мой опыт говорит о том, что алкоголизм не поддается магическим лечениям, - призналась участница «Школы экстрасенсов».

В финале нового телепроекта наставница аланского провидца Константина Гецати оказалась вместе с тремя наставниками Свами Даши - Ириной Игнатенко, Игорем Кусковым и Дианой Гончаренко. Но победа в итоге досталась именно ей - Вилме Генрих из Нижнего Новгорода!

- Этот путь был непростой. И очень многое происходило за камерами: мои личные переживания, сомнения, страхи, но я очень горжусь тем, что на самом деле во мне произошли изменения. Спасибо большое, Костя, что прошел этот путь со мной. И всем моим близким, которые меня поддерживали, и незнакомым людям, которые писали слова поддержки, тоже спасибо, - поблагодарила победительница.

В свою очередь Гецати заявил: это целиком и полностью победа Вилмы.

- В школе главное - найти себя. Не выучить, не вызубрить, а найти себя. Для любого экстрасенса только внутренние человеческие качества позволяют раскрыть душу, - отметил наставник. - Ты добрая, открытая, честная, искренняя и прямая. Я могу очень долго перечислять все твои качества. Именно они раскрыли твою душу, а душа раскрыла твой дар.

Вместе с увесистой золотой медалью, инкрустированной бриллиантами, Вилма Генрих получила возможность без испытаний стать участницей 20-й «Битвы экстрасенсов».

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