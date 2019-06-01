Пожар на заводе «Кристалл» ликвидирован

СЕГОДНЯ 18:33 2019-06-01T19:04:14+03:00

Возгорание началось после взрывов на предприятии 1 июня 2019 года

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Пожар, вспыхнувший на заводе «Кристалл» в Дзержинске, ликвидирован по данным на 18:00 1 июня 2019 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщил источник в силовых структурах.

Напомним, пожар на предприятии вспыхнул после серии взрывов, произошедших в цехе полимеров. В результате пожара разрушены пять зданий: три складских помещения и два производственных цеха. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Кроме того, в результате взрыва произошло распространение огня на травянистую подстилку за периметром предприятия «Кристалл». Площадь травяного пожара составила около 400 квадратных метров.

После взрыва в Дзержинске пострадали 79 человек.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вечером 1 июня проведет в Дзержинске заседание оперативного штаба по вопросу ликвидации последствий взрывов на ГосНИИ «Кристалл».

ИСТОЧНИК KP.RU