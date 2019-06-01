"Кругом осколки, магазины и заправки не работают": после взрывов в Дзержинске город охватил коллапс

Дзержинск в последние годы завоевал печальную славу столицы взрывов – за короткий срок там произошло уже несколько крупных ЧП на предприятиях. Так, 31 августа 2018 года на заводе Свердлова погибли пять человек, 4 апреля 2019 года на ГосНИИ «Кристалл» взрыв разрушил целых цех, и вот сегодня, 1 июня 2019 года, произошел очередной инцидент – на том же «Кристалле» прогремели сразу три взрыва.

В небо поднялись гигантские клубы дыма и пыли, а ударная волна выбила стекла в домах по всей округе. Более того, взрыв был ощутим не только в Дзержинске, но и за десятки километров вокруг.

- Я живу около Щербинок, до нас звуковая волна дошла, я проснулся от такого удара, - рассказал Дмитрий Куренков.

sorokinalol Буквально пару минут назад в Дзержинске прогремело два сильных взрыва! Скорее всего завод... был виден дым, потом огонь ...страшно ( #дзержинск #взрыв #завод #заводсвердлова

- В Богородском районе окна тряслись знатно. Хорошо, что без повреждений, - пишет Midnight Sun.

- У нас в ЖК «Юг» семнадцатиэтажка покачнулась! Я на 17-м этаже. Очень жутко стало, - поделилась Юлия Цибуцинина.

Отголоски взрыва было слышно также в Автозаводском, Ленинском, Сормовском районах. А в самом Дзержинске из-за взрывов многие дома остались без электричества и газа.

- Кругом осколки, не работают ни магазины, ни заправки, в городе какой-то коллапс, - рассказывают очевидцы с места событий.

По предварительным данным, причиной взрывов на этот раз стало нарушение технологического процесса в цехе по производству тротила. До сих пор сохраняется опасность новых взрывов, поэтому всех сотрудников предприятия эвакуировали на улицу.

kapralova002 Всех с первым днем лета!!! Взрыв на Свердлова!!! #дзержинск #взрывсвердлово

Площадь пожара в настоящее время составляет около 100 квадратных метров. При этом простым пожарным приказано покинуть опасную зону – из-за взрывов и высокой температуры горения работать в таком месте могут только специальные подразделения с особой защитой и оборудованием.

- Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу вызова № 3, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в региональном ЦУКСе.

На какое-то время всех пожарных пришлось вывести с объекта – после того как пламя перекинулось на здание соседнего цеха, возникла угроза новых взрывов. В настоящее время спецслужбы заявили, что угроза взрывов отсутствует.

После взрывов в Дзержинске началась паника - пошли слухи, что якобы на заводе производили ядерное оружие и что городу может угрожать радиационное загрязнение. Однако эти слухи не имеют ничего общего с действительностью: никаких ядерных снарядов на заводе никогда не делали, радиации нет. Химического заражения воздуха также нет. Однако обычное загрязнение воздуха после взрывов возможно - специалисты Роспотребнадзора уже взяли пробы для лабораторных исследований.

В настоящее время известно о 79 пострадавших от взрывов. 14 из них госпитализированы, остальным медицинская помощь была оказана на месте. Состояние пострадавших оценивается как средней и легкой степени тяжести. Тяжелых пострадавших, по данным регионального минздрава, нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/712282" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в Дзержинске.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов». Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителей регионального следственного управления.

За выходные городские власти планируют восстановить нормальную работу всех учреждений города, в первую очередь, школ - в понедельник дзержинским выпускникам предстоит сдавать ЕГЭ.

КОМПЕТЕНТНО

Руководитель общественной приемной в Нижегородской области комитета Государственной Думы РФ по обороне Сергей Васильев:

- К сожалению, нет ничего удивительного, что подобные происшествия так часто происходят именно в Дзержинске. Здесь сосредоточена основная масса таких предприятий, которые производят, скажем так, опасную продукцию. В данном случае, как и в большинстве предыдущих, причиной происшествия стало нарушение технологического процесса. Возможно, был снижен контроль, или работы выполняли недостаточно квалифицированные специалисты, или с ними не проводили инструктаж по технике безопасности – сейчас пока нельзя точно говорить об этом, все это еще только предстоит выяснить.

МНЕНИЕ

«Эхо» Дзержинска: Взрыв на заводе по производству тротила стал центром внимания хайпожоров

Александр ГРИШИН

Абсолютно нелогичные слухи от "фейков" и самые дикие панические предположения становятся привычными спутниками серьезных происшествий и катастроф (подробности)