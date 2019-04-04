Очевидцы: В НИИ «Кристалл» в Дзержинске произошел взрыв

Очередное ЧП произошло сегодня в Дзержинске Нижегородской области – примерно в 15:40 4 апреля на оборонном НИИ «Кристалл» раздался громкий хлопок, после чего над зданием показался густой столб дыма.

- У меня чуть окна дома не выпрыгнули, - начали делиться впечатлениями в социальных сетях жители Дзержинска. – Рядом с предприятием полным-полно пожарных. Не иначе как опять взрыв какой-то!

Как вскоре подтвердили очевидцы, на предприятии действительно произошел хлопок. К счастью, больших разрушений в результате этого происшествия не произошло.

- Хлопок и последующий пожар произошел в цехе№54 Л по производству мономеров, - сообщает ливкорр. - Возник пожар на площади 5 квадратных метров, от него загорелась прилегающая трава на площади 150 квадратных метров. В 16:24 пожарные сообщили о локализации. С горящей травы огонь перекинулся на расположенную рядом электрощитовую. В 16:43 она была потушена. Разрушений и пострадавших в результате происшествия нет. При тушении внутри здания было обнаружено два или три изделия, возможно, содержащие взрывчатые вещества. Из Нижнего Новгорода сейчас едут саперы и спецбригада взрывотехников.

Официальной информации по этому поводу пока до сих пор нет. Однако известно, что на месте происшествия работают спасатели.

- Факт взрыва мы не подтверждаем, у нас нет такой информации, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. - Но подразделения специального управления 38 МЧС России на месте работают. Заявка поступила около 16:00. Это режимный объект, поэтому пока больше никакой информации нет.

На самом предприятии обсуждаемое всеми происшествие пообещали прокомментировать позднее.

- Можем сказать только, что пострадавших нет, - сообщили «Комсомолке» в НИИ. – Вся официальная информация будет опубликована позднее.

Напомним, 31 августа 2018 года на заводе им. Свердлова в Дзержинске произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек. Тогда общая площадь пожара составила свыше 100 квадратных метров: в здании обвалилась кровля и была частично разрушена стена цеха. В работах по ликвидации было задействовано больше 200 человек и 70 единиц техники.