2019-04-04T17:35:29+03:00
Происшествия

Очевидцы: В НИИ «Кристалл» в Дзержинске произошел взрыв

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал
Василий КРОТОВ
Поделиться:
Очевидцы: В НИИ «Кристалл» в Дзержинске произошел взрыв. ФОТО: НИИ "Кристалл".Очевидцы: В НИИ «Кристалл» в Дзержинске произошел взрыв. ФОТО: НИИ "Кристалл".
Изменить размер текста:

Очередное ЧП произошло сегодня в Дзержинске Нижегородской области – примерно в 15:40 4 апреля на оборонном НИИ «Кристалл» раздался громкий хлопок, после чего над зданием показался густой столб дыма.

- У меня чуть окна дома не выпрыгнули, - начали делиться впечатлениями в социальных сетях жители Дзержинска. – Рядом с предприятием полным-полно пожарных. Не иначе как опять взрыв какой-то!

Как вскоре подтвердили очевидцы, на предприятии действительно произошел хлопок. К счастью, больших разрушений в результате этого происшествия не произошло.

- Хлопок и последующий пожар произошел в цехе№54 Л по производству мономеров, - сообщает ливкорр. - Возник пожар на площади 5 квадратных метров, от него загорелась прилегающая трава на площади 150 квадратных метров. В 16:24 пожарные сообщили о локализации. С горящей травы огонь перекинулся на расположенную рядом электрощитовую. В 16:43 она была потушена. Разрушений и пострадавших в результате происшествия нет. При тушении внутри здания было обнаружено два или три изделия, возможно, содержащие взрывчатые вещества. Из Нижнего Новгорода сейчас едут саперы и спецбригада взрывотехников.

Официальной информации по этому поводу пока до сих пор нет. Однако известно, что на месте происшествия работают спасатели.

- Факт взрыва мы не подтверждаем, у нас нет такой информации, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. - Но подразделения специального управления 38 МЧС России на месте работают. Заявка поступила около 16:00. Это режимный объект, поэтому пока больше никакой информации нет.

На самом предприятии обсуждаемое всеми происшествие пообещали прокомментировать позднее.

- Можем сказать только, что пострадавших нет, - сообщили «Комсомолке» в НИИ. – Вся официальная информация будет опубликована позднее.

Напомним, 31 августа 2018 года на заводе им. Свердлова в Дзержинске произошел взрыв, в результате которого погибли пять человек. Тогда общая площадь пожара составила свыше 100 квадратных метров: в здании обвалилась кровля и была частично разрушена стена цеха. В работах по ликвидации было задействовано больше 200 человек и 70 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«У нее до сих пор остались осколки в теле»: Как живет и о чем мечтает красавица, потерявшая лицо во время взрыва в метро
Спустя два года после теракта родные Эвелины Антоновой рассказали о том, как девушка пережила тот ужас, какими были ее первые слова после ЧП, и как теперь складывается ее личная жизнь [видео]
Новости 24
Нижегородцев приглашают на кастинг в «Последний герой»
«Цифровая мобилизация» прошла в Сеченове 3 апреля
Глеб Никитин: «Необходим более тщательный контроль за работой крупных свиноводческих комплексов»
Подведение итогов национальной премии «Гражданская инициатива» состоится 25 мая
На строящийся храм в честь основателя Нижнего Новгорода установили купола
Глеб Никитин: «Мы обратились в правительство страны, чтобы вернуть льготу на вывоз ТБО ветеранам боевых действий»
«Книжный салон-2019» откроется на Нижегородской ярмарке 5 апреля
Первый фестиваль независимых театров стартовал в Нижнем Новгороде
24-летний нижегородец убил своего гостя молотком
Тело 80-летней женщины обнаружено на пожаре в Арзамасе
Трое молодых людей пострадали в массовом ДТП на проспекте Гагарина
Два плавучих дебаркадера вспыхнули в районе Борского моста 3 апреля
Прокуратура провела проверку по факту падения ледяной глыбы на жительницу Краснобаковского района
Участок трассы М-7 в Лысковском районе сужен из-за ремонта дороги
Алексей Алехин станет руководителем исполкома нижегородского отделения Общероссийского народного фронта
Глеб Никитин: «Два новых ресурсных центра откроются в регионе в 2019 году»