Арсений Гончуков: «Мой дачный дом - это музей детства»

Если вам когда-нибудь понадобится залечь на дно, настоятельно рекомендуем отправиться в село Великовское Лысковского района, место с невероятно красивой природой и звенящей тишиной. По пути на дачу известного кинорежиссера Арсения Гончукова нам то и дело казалось, что вот-вот - и на разбитую дорогу из леса выбежит какая-нибудь зверушка. Нетронутая цивилизацией нижегородская глубинка…

Режиссер наслаждается тишиной.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дачная философия Гончуковых

Еще накануне поездки известный нижегородец предупредил: у него на даче никакого гламура!

- Это скорее рыбацкий домик для души, - заинтриговал «Комсомолку» Арсений.

После такой «рекламы» мы, честно говоря, рассчитывали увидеть не иначе как сарай, а по приезду были приятно удивлены: на участке в шесть соток - небольшой сельский домик. Местами покосившийся, требующий покраски, но очень уютный, напоминающий о милых деньках, проведенных в детстве в деревне у бабушки.

- Наша дача в 120 километрах от Нижнего, но я счастлив, что она так далеко, - сходу заявил Гончуков. - Во-первых, с точки зрения экологии. Здесь ни железной дороги поблизости, ни мусорного полигона, ни аэропорта. Такого воздуха нет в городе. Во-вторых, тут стало более-менее цивилизованно. Взять хотя бы дорогу. Раньше приходилось ездить по разбитой лесной дороге, теперь асфальт положили.

О цивилизации на дачном участке напоминают лишь ноутбук и Wi-Fi роутер (на окне)Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Небольшой участок вместе с одноэтажным домом семья Гончуковых купила еще в советские годы, когда приобрести свою землю за городом было почти нереально. Но отцу Арсения повезло (ему помог друг из Лыскова). С тех пор на протяжении 25 лет режиссер каждое лето уезжает в Великовское, чтобы воссоединиться с природой.

- Самое удивительное, что в отличие от квартиры (Арсений давно переехал в Москву) ты не вкладываешься в этот дом. Такая у нас философия. Может, сейчас она будет меняться. Все эти годы мы ничего здесь не строили. Деревня и деревня, - рассказал дачник.

Дачник угостил корреспондента "Комсомолки" молоком, которое купил у местных за пару часов до прибытия гостей.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

До поры до времени бытовые условия Гончуковых вполне устраивали: на участке ни душа, ни нормального туалета. Но спустя несколько десятков лет Арсений решился на строительство уборной.

- Вы присутствуете при зарождении мегатуалета! Я нанял двух рабочих, и вместе мы возводим какую-то невероятную конструкцию. Правда, она съедает кучу денег, но ее хватит еще лет на 30 - 50. В этом смысле здесь здорово, - уверен герой «Комсомолки».

В отличие от предбанника стены гостиной увешаны различными картинками и старыми календарями.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Могу не вкалывать!»

Вообще создатель сериала «Район тьмы» - нетрадиционный дачник. Ведь как обычно бывает? Женщины на садовом участке с утра до ночи трудятся на грядках, а мужчины, вооружившись пилой и молотком, пропадают в сарае. Известный же нижегородец гордится тем, что позволяет себе не вкалывать, приезжая на дачу.

- Только в последнее время начал здесь что-то делать. Но задача - максимально балансировать между затратами и отдыхом, - уточнил Арсений и пригласил нас в дом.

Картине, написанной местным умельцем, пока не нашлось места на стене.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Предбанник деревянного домика ничем не выдающийся: холодильник, хаотично разложенные вещи и написанная местным умельцем картина, которой пока не нашлось места на стене. И вот мы вошли в зал, сочетающий в себе гостиную, спальню и кухню. Тепло и уютно, хотя местами крайне творческий, но все же беспорядок.

- Здесь стояла огромная русская печка, - указал хозяин на место, где нынче стоит чугунная печка. - Она стала разваливаться, и мы ее разобрали. В детстве мы с братом очень любили залазить на нее. Было просто потрясающе! Думаю, когда-нибудь такую построю.

Арсений за работой.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В отличие от предбанника стены гостиной увешаны различными картинками и старыми календарями. Они висят там с детства кинорежиссера. Ничего не тронуто!

- Это такой музей детства, поэтому здесь очень тепло. У меня рука не поднимается отодрать и выбросить. Единственное, что изменилось, - цвет стен. Изначально они были синие, а потолок зеленый. Брат решил перекрасить в розовый. Забавно получилось.

Мама попросила срубить сирень, но Арсений решил: пусть растет. Красота же!Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пока мы разглядывали экспонаты «музея», Арсений по-хозяйски развалился на одной из кроватей и замер. Мы также застыли и прислушались.

- Тишина абсолютная… Сидишь и чувствуешь себя человеком,- вновь ненадолго замолчал дачник.

О цивилизации на дачном участке напоминают лишь ноутбук и Wi-Fi роутер, без которых Арсений вряд ли смог бы надолго уезжать из столицы.

Небольшим огородиком занимается 75-летняя мама Арсения Гончукова.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Я здесь уже месяц. До этого безвылазно сидел в Москве: то съемки, то монтаж. В прошлом году было странно. Приехал сюда весной, решил, наконец, заняться участком, а мне позвонили и сказали: «Надо снимать фильм». Так я до конца года и просидел в Москве. В этом плане быть фрилансером хорошо: сел в машину и уехал, - отметил Гончуков.

- А как же гости, - поинтересовались мы у нижегородца. - Часто бывают?

У Гончуковых есть баня по-черному. Ее Арсений называет "уходящей натурой".Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Оказалось, что посмотреть на владения режиссера выстроилась целая очередь из друзей и знакомых, да только дачник не торопится приглашать в гости.

- Во-первых, это далеко от Москвы, можно целый день потратить на дорогу. А во-вторых, здесь мой мир, мое уединение. И мне тут, в общем-то, никто не нужен, - пожал плечами режиссер.

Через несколько десятков лет режиссер решился на строительство мегатуалета.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Здесь как в лесу»

Особой нужды у Арсения нет и в традиционном огороде: со стройными рядами картофеля, огуречными и помидорными парниками. Перед домом - несколько грядок с самыми незатейливыми овощами: луком, морковкой, чесноком да пара кустов смородины и мяты.

- Это матушка посадила. Сказала: «Поливай». А я поливаю только мяту, потому что кладу ее в чай. Остальное пофиг, - улыбнулся режиссер. - Тут у нас растет дикая сирень, которую мама попросила спилить. Не буду. Она сама выросла! Здесь вот дубок вымахал. Тоже его оставлю. Кстати, это еще одна философия. Многие деревенские любят, когда перед домом ровная лужайка. У меня наоборот. Сейчас здесь как в лесу. А сколько птиц! Потом это какая-никакая изгородь, закрывающая участок от машин.

Эту табличку при входе на участок сделал брат Арсения. Фанат Ленина и Леннона намеренно опустил одну "н".Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Однако в планах забор все же сделать. Только пока неясно, когда именно. Планов-то громадье! За раз не управишься. К примеру, надобно разобрать обветшалую пристройку к дому. А то того гляди рухнет. Но на его месте придется строить новый сарай (надо где-то пилы да лодку хранить).

- Обязательно нужен душ, потому что сейчас помыться негде. И когда-нибудь хочу купить соседский участок, где у нас строится туалет. Там, подальше, наша банька, - показал Арсений вдаль. - Я бы еще соорудил каменный гостевой домик, куда можно приглашать друзей. Видите, объем того, что надо, на пару миллионов и несколько лет работы. Поэтому я постепенно двигаюсь. Сначала сделаю туалет и расчищу двор.

За забором находится брошенный участок, который режиссер планирует выкупить. Там уже строится туалет!Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

СОВЕТ БЫВАЛОГО

К строительству мегатуалета Арсений Гончуков подошел основательно и теперь может с уверенностью сказать: в этом деле лучше не экономить!

- Я бы не рекомендовал покупать готовые туалеты, потому что они очень хилые. Их хватит на пару лет, не больше. Вообще я изучил рынок кабинок, которые продаются везде. Конечно, это чистая халтура. Все они сделаны плохо, из тонкой доски, - поделился дачник. - В итоге я купил кубометр леса за восемь тысяч рублей и нанял рабочих за семь тысяч рублей. Из этой кабинки потом ракеты можно будет пускать! В общем, совет такой: надо все делать капитально, надолго и самостоятельно. И ни в коем случае не экономить на материале, если, конечно, делаете для себя.

КСТАТИ

Поговаривают, что озеро Шелковое близ села Великовское называется так, потому что в нем свои шелка прятал Степан Разин. Мол, когда Стенька плыл по Волге, останавливался и ночевал на возвышенности неподалеку от Великовского. А уже в наше время любители старины находили там царские монеты.

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