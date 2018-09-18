Почему Катя Чудакова не пустила «Комсомолку» в дом

СЕГОДНЯ 17:11 2018-09-18T17:16:43+03:00

Создатель конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород» рассказала о тяге к земле и любви к огурцам

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Когда «Комсомольская правда» узнала, что главная по нижегородским красавицам, директор по развитию областного информационного центра Екатерина Чудакова заядлая дачница, то немало удивилась. Эта роскошная женщина с идеальным маникюром любит дергать сорняки и обрезать пасынки у огурцов? Оказалось, не просто любит, а лишается энергии, если не удается навестить большую теплицу на дачном участке в Малой Ельне.

Сбылась детская мечта Чудаковой - у нее есть дом с видом на Артемовские лугаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Исполнилась мечта детства

Такие теплые отношения с землей и растениями у Екатерины завязались недавно, лет шесть назад. До этого она вместе с мужем и детьми ездила погостить на дачу к бабушке в Старое Кстово.

- Тогда Старое Кстово и Малую Ельню разделяли поля капусты, сейчас - поля кукурузы. Я проводила у бабушки все лето, и мы часто ходили туда, где сейчас мой дом, смотреть на Артемовские луга, - рассказала героиня «Звездной дачи». - Вода в озерах была чистая, прекрасная…

Девочка Катя подросла, вышла замуж, и у них с мужем появилась потребность в собственном дачном участке. Выбор пал на деревню Ветчак в том же Кстовском районе. Купили землю, нарисовали дом своей мечты и принялись строить, как вдруг раздался телефонный звонок от подруги: «Хозяева сдают дом на лето. Может, поживете там, пока строите свой?»

- Подумали: «Прекрасно». И три года снимали дом в Малой Ельне, тот самый, в котором живем сейчас. Потом хозяева предложили нам его выкупить. Так сбылась моя мечта: дом с видом на Артемовские луга, - поделилась Екатерина. - В тот момент мне было это необходимо, надо было чем-то вдохновляться.

Поиграть в футбол приходят деревенские мальчишкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Оказалось, что настало время создавать что-то своими руками: цветочек посадить, огурчик вырастить. По словам дачницы, с годами появилась потребность быть ближе к земле.

- Знаете, я раньше о таком только в книжках читала, думала, шутят! А потом поняла, что если неделю там не бываю, будто выдыхаюсь. Энергии не хватает.

При этом огород в традиционном понимании на даче Чудаковой отсутствует. Есть огромная теплица, в которой уживаются помидоры и огурцы, а также две небольшие грядки с укропом, петрушкой, базиликом и ревенем.

- Вообще огурцы - это тема! Два года подряд у меня бурный урожай огурцов. Они буквально прут. У меня с ними любовь, - улыбается Екатерина.

Чудакова: "Дом есть дом, это твое сердце, и его необязательно раскрывать всем"Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Секретный дом и шикарная библиотека

Причем любовь у нее не только с овощами, но и в целом с дачей, с которой Екатерину свела судьба, не иначе. Ведь все, что сегодня есть на участке в Малой Ельне, - это наследство от прежних хозяев.

- Газон, зонирование по маленьким цветникам, футбольная площадка, балкон с видом на Артемовские луга - все это было, ничего переделывать не пришлось, - пояснила нижегородка. - Мы просто поддерживаем это в хорошем состоянии.

Футбольную площадку сразу облюбовали сыновья Арсений (16 лет) и Архип (8 лет). После чемпионата мира по футболу-2018 младший буквально живет там, а компанию ему составляют деревенские ребята. Гостеприимство в деле.

Правда, в дом кого попало не пускают - надо сначала хорошенько познакомиться. Вообще Екатерина Чудакова - первый герой «Звездной дачи», который не захотел распахнуть для читателей «Комсомолки» двери своего жилища. К такому решению редакция отнеслась с уважением, но все же поинтересовалась: а что так?

- Дом есть дом, это твое сердце, и его необязательно раскрывать всем, - уверена дачница. - У людей разное мироощущение. Может, кто-то подумает, что у нас бардак или, наоборот, слишком чисто. В общем, мы посоветовались с мужем и решили, что дом показывать не надо.

Но все-таки некоторую информацию о секретном жилище разузнать удалось. Кирпичный двухэтажный дом выглядит сдержанно снаружи и весьма незатейлив по планировке: хозяйская спальня, две детских, зал и кухня.

- Нам за глаза. Мы люди неизощренные, - улыбается Екатерина.

Приятным бонусом стала шикарная библиотека с полным собранием сочинений Чехова, Толстого, Горького, а также детской энциклопедией и иностранной литературой.

- Библиотека просто потрясающая. Моя бабушка Екатерина Томасова, которая четверть века была директором Нижегородской областной библиотеки имени Ленина, привила мне любовь к книгам. И как только приезжаем на дачу, сразу бросаемся к ней и берем какую-нибудь книгу, чтобы прочитать хоть пару страниц и продолжить чтение в следующие выходные, - добавила Чудакова.

А любимое место вне дома - так называемый балкон с видом на Артемовские луга.

- Кстовский район у нас как Лазурный берег. Тут бесценные виды! Постоянно проходят какие-то соревнования на квадроциклах, люди запускают воздушные шары. Сижу на балконе, закрыв глаза, и представляю, будто это африканская саванна и там, в озерах, живут носороги, пробегают слоны, - рассказала собеседница «Комсомолки». - В общем, самое ценное, что мы получили в этом месте, - вид и библиотека.

ЗВЕЗДНЫЙ РЕЦЕПТ

Любовь с огурцами не проходит бесследно. Екатерина Чудакова любит их в любом виде, но поскольку урожай такой, что закачаешься, приходится употреблять их не только в натуральном виде. Вот рецепт малосольных огурцов, который нижегородка подглядела у издателя, предпринимателя и автора популярных кулинарных книг Ники Белоцерковской.

Выливаем в миску минеральную воду (подойдет «Боржоми»), солим и запускаем туда огурцы. Буквально через четыре часа получаются вкусные, а главное - полезные огурцы.

- Рецепт еще хорош тем, что там не нужно много соли (многим это противопоказано). А малосольный огурец всем хорош!