2018-08-02T19:06:57+03:00
Общество

Павел Солодкий: «Таких дач вы еще ни у кого не видели!»

Уполномоченный по правам предпринимателей свозил «Комсомолку» на экодачу в стиле «прованс» [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Новый герой спецпроекта "Звездная дача" бизнес-омбудсмен Павел СолодкийНовый герой спецпроекта "Звездная дача" бизнес-омбудсмен Павел СолодкийФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Вот так ездишь на дачи известных нижегородцев, расспрашиваешь о причинах, по которым они купили участок за городом, почему выбор пал на тот или иной населенный пункт и в каких отношениях они находятся с соседями... А потом узнаешь, что читателям интереснее, как, например, выглядит дом, в котором обитает наш герой.

Солодкий обожает собак. У него аж три алабая! Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Солодкий обожает собак. У него аж три алабая!Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

К уполномоченному по правам предпринимателей в Нижегородской области Павлу Солодкому «Комсомолка» попала со второй попытки. Первая не удалась из-за сильнейшего ливня, обрушившегося на областной центр и пригород.

- Вы просто не увидите той красоты, которая у меня на участке: там и фазаны, и цесарки, и висячие цветы. На такое нужно смотреть в хорошую погоду, - уговаривал нас бизнес-омбудсмен.

Со свежими куриными яйцами в семье Солодкого проблем нет Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Со свежими куриными яйцами в семье Солодкого проблем нетФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Собаки, фазаны и стадо коз

При этом, заметьте, ни слова о доме. Ведь дача - это в первую очередь природа. И когда мы наконец добрались до участка неподалеку от поселка Неклюдово на Бору, Павел выдал: «Такого вы еще точно не видели. Наша дача отличается от тех, что вы видели». Подъехав к широченному деревянному забору, обрамленному со всех сторон душистым сосновым лесом, мы ахнули: «Неужели все это - владения нашего героя?» Но нет, оказалось, что так оформлены садоводческие товарищества в той местности. А уже внутри него - отдельные участки.

Вот они - несушки! Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вот они - несушки!Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Пойдемте, познакомлю вас с нашими собаками, - призывно помахал дачник и пошел в сторону барака, на дверях которого - надпись: «Осторожно, злая собака». Громко лающие, встающие на задние лапы алабаи - два белых и один рыжий.

- Я собачник! - заулыбался Павел. - Кстати, первым животным, которое у меня появилось, стала именно собака. Щенка подарил мне друг.

У бизнес-омбудсмена много всякой живности Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

У бизнес-омбудсмена много всякой живностиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Позже на садовом участке появились куры, индюшки, цесарки, фазаны и перепела. А еще десяток кроликов и целое стадо коз. Совсем молоденький козленок, увидев нас, радостно бросился навстречу. Маленький ласкун…

На участке пасутся козы Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На участке пасутся козыФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Внучка как-то спросила: «Дед, а откуда у козленка роги? Именно так – «роги». Пришлось объяснять, - рассказал бизнес-омбудсмен. - Видите, чем еще хороша дача? У детей есть возможность знакомиться с живой природой, общаться с козлятами, птицами, познавать мир. Настоящий живой уголок.

А еще есть красивые фазаны Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

А еще есть красивые фазаныФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Создание собственной экодачи началось двадцать лет назад с покупки традиционных шести соток. Уже потом фазенда пошла на расширение - хозяин скупал один за другим соседние участки. Земля используется владельцем с умом: там почти нет пустого места. Перед хозяйским домом - аккуратно постриженный газон, за ним цветочная аллея, а рядом парник с огурцами, перцами, помидорами - все как у всех. Чуть подальше - грядки, на которых вовсю поспевают свекла, морковка и разнообразная зелень.

- Здесь мы готовим мясо, рыбу, овощи - да все что угодно, - показал на барбекю Павел. - Любим готовить пищу в тандыре (тут «Комсомолка» сразу вспомнила другого героя рубрики «Звездная дача» - депутата Владимира Буланова, любителя тандыра).

Павел Солодкий кормит индюшек Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Павел Солодкий кормит индюшекФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Печка в память о садовом доме

Посреди участка стоит крытая веранда, где в огромных чанах зреет абрикосовое вино.

- Мешал? Нужно обязательно помешивать раз в два дня! - напомнил помощнику по хозяйству Солодкий.

Тушенка собственного производства - от "Михалыча" Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Тушенка собственного производства - от "Михалыча"Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

О том, что уполномоченный по правам предпринимателей увлекается виноделием, мы узнали несколькими минутами ранее, когда Павел сводил нас в погребок. Там на полках с винными бочонками соседствуют банки с солеными помидорками, огурцами и… тушенкой «От Михалыча» - особой гордостью нашего дачника. Такую и самому есть приятно, и подарить не стыдно!

После пожара устояла только печка! Позже ее облицевали дорогой плиткой. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

После пожара устояла только печка! Позже ее облицевали дорогой плиткой.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Однако на этом таланты Павла Солодкого не заканчиваются. После пожара, «съевшего» дачный домик, хозяин самостоятельно нарисовал планировку нового жилья, и за пару месяцев строители воплотили задуманное, аккурат ко дню рождения супруги. В память о старом домишке осталась лишь чудом уцелевшая кирпичная печка.

- Мы не стали ее трогать, только облицевали качественной плиткой. По сути, новый дом строился вокруг этой печи, - поделился дачник.

Вид на дом с другого ракурса Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вид на дом с другого ракурсаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Когда на бледно-желтый дом с синей крышей смотришь снаружи, кажется, будто находишься не на Бору, а где-то в Провансе: милые цветочки, ухоженный газон, банька, выкрашенная в белый цвет. Пахнет Францией! Внутри же дом другой, более русский, что ли… Эта печка, большой обеденный стол, пара диванчиков и несчетное количество детских игрушек... Сразу видно - в доме есть детки.

- К нам часто приезжают друзья с маленькими детьми, поэтому пришлось построить на участке детскую площадку. Ну а что, надо, чтоб всем было комфортно, - заключил Солодкий.

Павел Солодкий построил себе экодачу в стиле "прованс".Роман ИГНАТЬЕВ, Юлия ВАСИЛИШИНА

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