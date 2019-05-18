«Хочу к жене»: Артем Сучков вылетел из «Последнего героя» за три дня до финала

Уроженец Нижнего Новгорода Артем Сучков выбыл из телешоу «Последний герой. Артисты против экстрасенсов». Актер захотел покинуть игру за несколько дней до финала.

В выпуске от 18 мая Сучков блестяще справился с первым испытанием, где участникам нужно было искупаться в яме с грязью, а после собрать эту грязь со своих тел и переместить в специальные ведра. Тому, кто сумел принести на себе больше всего неприглядной жижи, сулили SPA и массаж. Нижегородец перетаскал 74 килограмма размякшей почвы! Однако свой приз отдал соперницам - актрисе Анфисе Черных и экстрасенсу Виктории Камахиной.

little_lida01 Навсегда запомню тот момент, когда нас начали разнимать... #survivor

Второе испытание звезда трилогии «Гоголь» преодолеть не сумел, выбыв из гонки за иммунитет на 26-й минуте. Защита на предстоящем голосовании досталась Анфисе.

Перед церемонией участники реалити-шоу разоткровенничались. И Артем Сучков в очередной раз признался, что сильно соскучился по своей семье и жене Лиде. Соплеменники услышали его и позже, на церемонии, большинством голосов (пять против одного) отправили семьянина домой.

- Желание уйти отсюда у меня созрело давно, - принялся объясняться Артем перед ведущей Яной Трояновой. - Когда ты сказала: «Вот ваши родственники. Они напомнят вам, кто вы такие». Ты знаешь, все это так напомнило… Жена ужасно боится летать. Она прилетела сюда, летела семнадцать часов! И, блин, как так? Когда я улетел сюда, говорила: «Если будет конкурс на свидание, пожалуйста, не выигрывай его. Я не полечу!» И в итоге прилетела. Это был взрыв. Я приехал тогда после встречи с женой на остров, и у меня было желание уйти пешком по морю, океану. Лишь бы только обнять ее еще разок.

Артист объяснил, что до проекта уделял работе слишком много времени. Даже когда был дома, все равно продолжал работать. Теперь ему хочется побыть с семьей, пока не окунулся с головой в новые проекты. Но Яну Троянову признание не растрогало.

- Ты что, дорогой, сними свои волшебные очки и подумай. Осталось три дня! Ты мне тут - песни про жену. За три дня до финала [прощелкал] игру. Ты зачем тогда вышибал людей, которые хотели здесь остаться? Вы вышибли мне сильного игрока! - обратилась Троянова к остальным участникам шоу.

На что Артем Сучков запротестовал, заявив, что в проекте в настоящее время нет ни одного слабого игрока.

- Нет. Кроме тебя, - отрезала Яна. - Жалко, что ты сдался. Три дня, и ты говоришь: «Хочу к жене».

Прощаясь, актер Илья Глинников обратился к своему товарищу: «Лично для меня ты уходишь другом, героем. Победителем!» Артем же напоследок сказал, что «Последний герой» дал ему понять: что по-настоящему важно.

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