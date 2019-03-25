Екатерина Одинцова делится эффектными кадрами с отдыха на Мальдивах

Который день подписчики с завистью разглядывают фото и видео телеведущей Екатерины Одинцовой с райского отдыха на Мальдивах. Вместе с 17-летней дочерью Диной Немцовой знаменитая нижегородка любуется рождением солнца, наслаждается изысканными блюдами в японском ресторане, купается в теплом Индийском океане и фотографируется на фоне закатов.

odintsovaprtrend Отель, в котором остановилась телезвезда, стоит на двух островах.

- Радоваться каждому дню и непрерывно благодарить создателя за возможность жить в этом мире, полном чудес, гармонии и солнца! Ничего не бояться, ни о чем не тревожиться, быть готовой ко всему без паники, надеяться на лучшее. Таковы мои планы не только на будущую неделю, но и на всю оставшуюся жизнь, - написала Екатерина в одном из последних постов в Инстаграме.

odintsovaprtrend Компанию в поездке телеведущей составляет дочка Дина.

Поклонники завалили телеведущую восторженными комментариями.

- Класс! Отдых на все сто процентов, - считает oksana.papulova.

- Как же прекрасна жизнь. И как вы умеете ее ценить! Это не всем дано. У вас очень тонкая душевная организация, - поделилась lanaorlova94.

odintsovaprtrend Девиз Екатерины Одинцовой звучит так: радоваться каждому дню!

- Катюша, наслаждайтесь! Все фото и видео как в сказке, - прокомментировала lea_mlade.

- Глядя на фото, я даже запах отдыха, песка, воды и вечернего заката прочувствовала, - отметила karneola.

odintsovaprtrend Телезвезда провожает закаты на берегу Индийского океана.

Кстати, отель, в котором остановились Екатерина Одинцова и Дина Немцова, состоит из двух островов, соединенных между собой длинным деревянным пешеходным мостиком.

- Отель расположен недалеко от Мале. Мы летели 40 минут на гидросамолете, по дороге приземлились на другом острове и высадили двух пассажиров. Полет доставил огромное удовольствие: по пути мы увидели целую гряду коралловых рифов, выстроенных в такую идеальную линию, что невозможно поверить в их случайное происхождение, - сообщила дочка Бориса Немцова в своем Инстаграме.