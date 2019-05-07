2019-05-07T13:47:44+03:00
Звезды

«Где мама, где дочка?»: Екатерина Одинцова выложила фото с Диной Немцовой

Подписчики считают, что 46-летняя телезвезда выглядит не хуже своей 17-летней дочери [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Подписчики считают, что телезвезда выглядит не хуже своей 17-летней дочери.Подписчики считают, что телезвезда выглядит не хуже своей 17-летней дочери.Фото: СОЦСЕТИ
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Известная телеведущая и бывшая гражданская жена Бориса Немцова поделилась очередным снимком, сделанным на каникулах в США. 6 мая на ее странице в Инстаграме появилась фотография, на которой Екатерина Одинцова вместе со своей дочкой Диной Немцовой.

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Жизнь это уже счастье. Тот, кто это понимает, никогда не жалуется на свою судьбу.
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- Жизнь – это уже счастье. Тот, кто это понимает, никогда не жалуется на свою судьбу и никогда ни о чем не жалеет, - подписала фото экс-нижегородка.

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Дочка сказала, что я в этом образе похожа на Карла Лагерфельда.
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Подписчики немного порассуждали над философским высказыванием телезвезды, однако в итоге переключились на другую тему. Многих восхитило то, как выглядит 46-летняя владелица PR-агентства.

- Вы как подружки с дочкой, - прокомментировала svadba_v_sochi_.

- Сестры! - добавила myasnikovaolga.

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- Девочки, вы прекрасны. Сохраните свою дружбу на долгие годы, - написала lanaorlova94.

- Непонятно, где мама, а где дочка, - подхватила victoriyagamba.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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