«Где мама, где дочка?»: Екатерина Одинцова выложила фото с Диной Немцовой
Известная телеведущая и бывшая гражданская жена Бориса Немцова поделилась очередным снимком, сделанным на каникулах в США. 6 мая на ее странице в Инстаграме появилась фотография, на которой Екатерина Одинцова вместе со своей дочкой Диной Немцовой.
- Жизнь – это уже счастье. Тот, кто это понимает, никогда не жалуется на свою судьбу и никогда ни о чем не жалеет, - подписала фото экс-нижегородка.
Подписчики немного порассуждали над философским высказыванием телезвезды, однако в итоге переключились на другую тему. Многих восхитило то, как выглядит 46-летняя владелица PR-агентства.
- Вы как подружки с дочкой, - прокомментировала svadba_v_sochi_.
- Сестры! - добавила myasnikovaolga.
- Девочки, вы прекрасны. Сохраните свою дружбу на долгие годы, - написала lanaorlova94.
- Непонятно, где мама, а где дочка, - подхватила victoriyagamba.
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ИСТОЧНИК KP.RU