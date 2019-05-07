«Где мама, где дочка?»: Екатерина Одинцова выложила фото с Диной Немцовой

Известная телеведущая и бывшая гражданская жена Бориса Немцова поделилась очередным снимком, сделанным на каникулах в США. 6 мая на ее странице в Инстаграме появилась фотография, на которой Екатерина Одинцова вместе со своей дочкой Диной Немцовой.

odintsovaprtrend Жизнь это уже счастье. Тот, кто это понимает, никогда не жалуется на свою судьбу.

- Жизнь – это уже счастье. Тот, кто это понимает, никогда не жалуется на свою судьбу и никогда ни о чем не жалеет, - подписала фото экс-нижегородка.

odintsovaprtrend Дочка сказала, что я в этом образе похожа на Карла Лагерфельда.

Подписчики немного порассуждали над философским высказыванием телезвезды, однако в итоге переключились на другую тему. Многих восхитило то, как выглядит 46-летняя владелица PR-агентства.

- Вы как подружки с дочкой, - прокомментировала svadba_v_sochi_.

- Сестры! - добавила myasnikovaolga.

odintsovaprtrend Мореходка в Майами. Новая интерпретация морского стиля.

- Девочки, вы прекрасны. Сохраните свою дружбу на долгие годы, - написала lanaorlova94.

- Непонятно, где мама, а где дочка, - подхватила victoriyagamba.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов оригинальным способом пригласил Екатерину Одинцову на свой юбилей

Чтобы достать приглашение, телезвезде пришлось разбить яйцо (подробности)

Екатерина Одинцова: «Я догадывалась, что молодость не будет длиться вечно»

Телезвезда продолжает отвечать на выпады хейтеров в Инстаграме (подробности)

Джон Траволта попросил Екатерину Одинцову сделать фото на память

Голливудский актер не смог пройти мимо эффектной телеведущей (подробности)