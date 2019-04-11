«Идеал дружной семьи»: Супермодель Наталью Водянову похвалили за собственных детей

Всемирно известная модель Наталья Водянова порадовала поклонников новыми фотографиями своих детей. При этом повод, по которому знаменитость опубликовала пост в Инстаграме, вовсе не радостный. В четверг, 10 апреля, на 93-м году жизни скончалась знакомая нижегородки - французский скульптор Клод Лаленн.

natasupernova Скульптор Клод Лаленн с 4-летним сыном Натальи Водяновой Максимом

- Нам будет вас очень не хватать, дорога Клод. Спасибо за теплую мудрость и бесценный опыт созерцания посреди отстраненного холода окружающей нас технократической реальности, - написала модель.

На размещенных в микроблоге снимках - Клод с 4-летним сыном Натальи Максимом, а также дети Лукас, Нева и Виктор в окружении скульптур, сделанных госпожой Лаленн. Подписчиков растрогали детские фотографии, а многие, судя по комментариям, вовсе считают семью Водяновой идеальной.

natasupernova Сын Натальи Водяновой и Джастина Портмана Лукас

- Идеал настоящей дружной и любящей семьи, - прокомментировала rain1pain.

- Наташа, подписана на тебя только по одной причине - нравится, как ты с детьми общаешься. Такая неожиданно мудрая мама среди моделей, - отметила svetlanasenik68.

natasupernova Недавно Неве Портман исполнилось 13 лет

- Дети космические! Доброта, тепло, душевность, искренность проходит через фото. Молодец, мама! Счастье есть, - добавил пользователь ltv.777.

- Наташа, как удается устроить так, чтобы дети дружили. Я в восхищении, - призналась natalyabrumina.

Нева, Лукас и Виктор Портман рядом со скульптурой Клод Лаленн.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Некоторые пошли дальше и намекнули, что 37-летней знаменитости пора задуматься о пополнении.

- Такие славные дети. Еще одной принцессы не хватает! - считает elenaa_dr.

Напомним, что от брака с аристократом Джастином Портманом у нижегородки Натальи Водяновой трое детей: сыновья Лукас (17) и Виктор (11), а также дочка Нева (13). Сейчас супермодель живет в гражданском браке с миллионером Антуаном Арно, сыном одного из самых богатых людей мира Бернара Арно. В 2014 году у пары родился сын Максим, а через два года - сын Роман.