2019-02-26T13:12:10+03:00
Звезды

Наталья Водянова отпустила детей на день рождения бывшего мужа

Лукас, Нева и Виктор помогали 50-летнему отцу задувать свечки на торте [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Наталья Водянова воспитывает пятерых детей. Все они живут с ней в Париже.Наталья Водянова воспитывает пятерых детей. Все они живут с ней в Париже.Фото: СОЦСЕТИ
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Бывшему мужу супермодели Натальи Водяновой британскому аристократу Джастину Портману стукнуло 50 лет. Юбилей экс-супруг знаменитости отметил в компании новой жены Морган, а также детей от брака с Водяновой: 17-летнего Лукаса, 12-летней Невы и 11-летнего Виктора, которые прилетели к нему в Уругвай из Франции.

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Спасибо, Морган, цыплята и друзья за замечательное празднование 50-летия!
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- Спасибо, Морган, цыплята и друзья за замечательное празднование 50-летия! Определенно чувствую себя старше сегодня, - сообщил Джастин в своем Инстаграме.

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Жена поздравила Джастина: "С днем рождения, дорогой. 50 - "горячяя" цифра.
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Чуть раньше экс-муж Натальи Водяновой опубликовал свой детский снимок. Подписчики посчитали, что Джастин в детстве - копия младшего сына Виктора. А некоторым показалось, что на снимке - маленькая Нева.

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Лукас Портман с братом Виктором в гостях у отца.
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Напомним, слухи о расставании Джастина и Натальи появились в 2010 году, а годом позже пара объявила о разводе. Супруги разошлись после девяти лет брака, в котором у них родилось трое детей: сыновья Лукас и Виктор, а также дочь Нева.

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Джастин Портман в детстве - копия их с Водяновой сын Виктор.
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В настоящее время супермодель живет в гражданском браке с миллионером Антуаном Арно, сыном одного из самых богатых людей мира Бернара Арно. В 2014 году у пары родился сын Максим, а через два года - сын Роман. Вдобавок ко всему они воспитывают троих детей Натальи от первого брака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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