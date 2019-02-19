«Нереальный красавец!»: Подписчики восхитились мужем Натальи Водяновой
Всемирно известная модель Наталья Водянова опубликовала в своем Инстаграме фото с мужем Антуаном Арно. Снимок был сделан по пути на вечеринку, организованную благотворительным фондом нижегородки «Обнаженные сердца» в Лондоне 18 февраля.
- Мистер и Миссис «Дольче вита», - подписала знаменитость.
Снимок влюбленных вызвал шквал хвалебных отзывов. Подписчики констатировали: модель и миллионер - идеальная пара! Особенно хорош в этом дуэте Антуан Арно, сын французского бизнесмена, президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно.
- Красив, статен, умен. Море обаяния! - отметила treti11.
- С таким мужем «дольче вита» обеспечена. Я бы тоже согласилась на такого мужа, - призналась lenabakst.
- Муж у вас нереальный красавец! Все французы такие восхитительные? - поинтересовалась valeriya_bor_.
А еще внимательные поклонники Натальи Водяновой похвалили ее возлюбленного за пристегнутый ремень.
- Наташа, вы не пристегиваете ремень. Обратите внимание на спутника. Желаю вам счастья. Великолепная пара! - прокомментировала skl_lena.
Напомним, «Нижегородская Золушка» и сын одного из самых богатых людей в мире начали встречаться в 2011 году. Инициатором знакомства стал Антуан, который впервые увидел Наталью в 2008 году. В 2014 году у пары родился сын Максим, а через два года - сын Роман. Вдобавок ко всему они воспитывают троих детей Натальи от первого брака.
ИСТОЧНИК KP.RU
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