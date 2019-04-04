2019-04-04T16:48:27+03:00
Звезды

«Никогда не завидую!»: 37-летняя Наталья Водянова поделилась секретом молодости

Подписчики восхитились кожей многодетной мамы [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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37-летняя Наталья Водянова поделилась секретом молодости.37-летняя Наталья Водянова поделилась секретом молодости.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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37-летняя модель Наталья Водянова ежедневно собирает тонны комплиментов в свой адрес. Поклонники во всем мире недоумевают: как матери пятерых детей удается оставаться такой молодой! Идеальную кожу лица знаменитая нижегородка продемонстрировала в своем Инстаграме 4 апреля.

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Подписчики восхитились кожей 37-летней Натальи Водяновы.
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- Я пришла с миром, - подписала фото Наталья.

В комментариях тут же поинтересовались, что надо делать, чтобы кожа была такой идеальной. Ответ модели не заставил себя ждать.

- Я ежедневно делаю массаж, пью воду, занимаюсь спортом и пользуюсь хорошими кремами, однако гораздо важнее смотреть на мир позитивно! Я никогда не завидую людям и их достижениям, усердно работаю над тем, во что верю, и дарю столько любви, сколько могу, - рассказала Водянова.

Подписчики поблагодарили звезду за честный ответ.

- Это звучит как рецепт человеческого счастья. Хочешь быть таким - будь! Беру эти прекрасные правила на вооружение, - написала olgagoremychkina.

- Вот она, естественная природная красота. Обожаю тебя, - добавила lenochkalapshin.

Напомним, минувшим летом «Нижегородская Золушка» рассказала о диете, которая помогает ей оставаться в отличной физической форме после пяти родов.

- Попробуйте диету по крови. Для меня это сработало 15 лет назад и до сих пор. С пищеварением просто становится все ок. И эту диету я соблюдаю в проценте 80/20. Очень важно себя радовать, иначе, зачем жить. Ну и последнее время я все-таки полюбила зал. Это круто для тонуса тела и мозга тоже, - поделилась Водянова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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