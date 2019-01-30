2019-01-30T13:08:51+03:00
Звезды

Футболист Федор Смолов считает Наталью Водянову идеальной девушкой

В своем новом шоу Ксения Собчак устроила спортсмену чемпионат по выбору новой возлюбленной [видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Наталья Водянова ежегодно входит в топ-100 самых сексуальных женщин России по версии журнала MaximНаталья Водянова ежегодно входит в топ-100 самых сексуальных женщин России по версии журнала MaximФото: СОЦСЕТИ
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Телеведущая Ксения Собчак запустила новое шоу на YouTube под названием «Осторожно, Собчак!». И первым героем стала звезда минувшего чемпионата мира по футболу Федор Смолов.

Первое интервью футболиста Федора Смолова после того пенальти.Ксения Собчак запустила авторское шоу на YouTube

- Как я уже выяснила, с января ты холост. Сейчас мы проведем чемпионат по выбору самой идеальной, красивой и замечательной девушки, - заявила Ксения и разложила перед футболистом карты с изображениями знаменитых красавиц (некоторые из них, надо заметить, замужем).

- Лучшее, что есть на рынке, - улыбнулась «сваха».

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Наталья Водянова и Федор Смолов снимались на обложку Vogue накануне ЧМ-2018
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В четвертьфинале были представлены четыре пары: модель Ирина Шейк - светская львица Виктория Боня, модель Наталья Водянова и блогер Катя Клэп, блогер Анастасия Ивлеева и актриса Настасья Самбурская, а также певица Ольга Бузова и телеведущая Юлия Барановская.

Со звездой «Дома-2» Викторией Боней футболист знаком лично, однако поверхностно («Мы в приятельских отношениях»), поэтому выбрал супермодель, которая внешне напоминает его прежнюю пассию. Не возникло проблем и со второй парой. Выбор пал на маму пятерых детей Наталью Водянову. С двумя Настями возникли сложности: ни ту, ни другую Смолов не знает, но проголосовал за Ивлеву.

- Она сейчас в тренде, - отметил завидный жених.

А вот с экс-женами российских футболистов Федор знаком лично. Только вот Бузову считает красивее Барановской.

В общем, в полуфинале сошлись две брюнетки и две блондинки.

- Финал! Хорваты наступают, - посмеялась Ксения Собчак. - Кто кажется более сексуальной?

- В принципе я определился с победителем. Выберу Водянову, потому что у меня был опыт личного общения с Натальей, - ответил Смолов, имея в виду съемку для российского Vogue накануне ЧМ-2018 по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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