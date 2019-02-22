«И мы красивые, и так красиво все вокруг»: Певица Натали спела дуэтом с Вячеславом Добрыниным

Певица Натали спела дуэтом с композитором Вячеславом Добрыниным. Премьера песни «Любовь счастливая», написанной самим Добрыниным, состоялась в московском «Крокус Сити Холле».

natali_star74 Натали спела новую песню с Вячеславом Добрыниным.

- А вот мой знаменитый партнер - великий Вячеслав Добрынин. Мэтр… А песня новая! - написала звезда в своем Инстаграме.

О том, что вот-вот появится новый трек, уроженка Дзержинска сообщила подписчикам в начале февраля. Однако имя автора раскрывать не стала.

natali_star74 Репетирую прекрасную песню для дуэта с известным мэтром.

- Репетирую прекрасную песню для дуэта с известным мэтром. И песню написал он! Покажем наш дуэт и песню на концерте «О чем поют мужчины», а потом по телевизору, - заявила тогда Натали.

Поклонникам, кстати, песня понравилась. «Любовь счастливая, нетерпеливая. И мы красивые, и так красиво все вокруг…»

Многие посчитали, что этот музыкальный трек подходит артистке.

- Прямо под ваш голос! Браво! Ждем студийку, сингл, ротации, - прокомментировал alex_vol352.

- Наташенька, только что нашел и послушал эту песню. Я в восторге! Прекрасная песня. Поздравляю с премьерой, - добавил liovaarakelov.

- Самая красивая и голосистая девушка российской эстрады и самый лучший в России композитор и исполнитель, - захвалила tatiankadymchenko.

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