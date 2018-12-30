2018-12-30T23:02:38+03:00
Звезды

«Люблю работать в Новый год!»: певица Натали поделилась своими тайнами в шоу «Секрет на миллион»

Натали рассказала Лере Кудрявцевой о своем новогоднем меню, отношении к Деду Морозу и сыновьях
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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«Люблю работать в Новый год!»: певица Натали поделилась своими тайнами в шоу «Секрет на миллион»«Люблю работать в Новый год!»: певица Натали поделилась своими тайнами в шоу «Секрет на миллион»Фото: НТВ
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Певица Натали стала участницей новогоднего выпуска шоу «Секрет на миллион». Ведущая Лера Кудрявцева расспросила Натали о работе в Новый год, новогоднем меню и семье.

- Как тебя встречает муж 1 января?

- Он обычно там же, где и я.

- Ты работаешь каждый Новый год?

- Почти каждый. Был, правда, один Новый год перед успехом песни «О боже, какой мужчина». Не случилось работы. Совсем. И я дома, с родителями, с мужем, с детьми, тогда еще с двумя, праздновала Новый год. Такая счастливая была! Но и работать я люблю в Новый год, это для меня прекрасно. Все поздравляешь людей, поздравляешь – сначала с наступающим, потом с наступившим. А потом еще и со Старым Новым годом!

- Расскажи мне о новогоднем столе. Что будете готовить?

- Ну конечно, немного раньше это было и оливье, и зимний салат, как это называлось…

- Кто эти салаты-то режет?

- В прошлом году я резала. И причем вроде бы уже и отошла по питанию от салатов, понимаю, что майонез – жирно, смесь «картошка-моркошка» тоже… Но нарезала. Потом неделю ела, подрезала еще – так хорошо провела время!

- Дед Мороз к твоим детям приходит на Новый год?

- Виртуальный. Волшебный. Который как-то кладет подарки под елку. В позапрошлом году средний сын Толя проворонил Деда Мороза. Сказал: «Я буду сидеть здесь, никуда не уйду». А мы думаем – как же нам сделать-то? Мне бы хоть одну секундочку – пронести и поставить. И вот наконец-то он решил быстренько сбегать в туалет. И как же он потом переживал, что пропустил!

- Сколько уже младшему сейчас?

- Год и восемь месяцев. Паренек уже!

- То есть у него, в принципе, будет уже осознанная елка в этом году?

- Не знаю, мы ведь сами ничего не помним об этом возрасте. Но сейчас по его глазам, реакциям на атмосферу, на елку, на фонарики – впечатление такое, что он не должен этого забыть! Вот разве что на нижнюю часть елки я не повесила настоящие стеклянные игрушки – потому что есть большой интерес сейчас все трогать, пробовать, лизать – и сдавить это, силу свою показать!

- Какие еще успехи Женя уже делает? Слова какие говорит?

- Слова пока говорит свои. Но уверенно. И книги читает!

Свой вопрос Натали задал и Виктор Дробыш. Он поздравил певицу с получением второго высшего образования.

- Ты теперь не только дипломированный экономист, но и музыкант, так что теперь ты точно знаешь, что такое диктант. Я надеюсь, ты сможешь сейчас это доказать. Хочу, чтобы ты назвала ноты первой фразы этой песенки, - заявил Виктор Дробыш и стал наигрывать на синтезаторе всем известную «В лесу родилась елочка».

- Не записывала я мелодии очень-очень-очень давно, - призналась Натали. – Свои мелодии я пишу, естественно, без всяких этих черточек.

В итоге Натали ошиблась на одну ноту, но Лера Кудрявцева приняла решение все же засчитать ее ответ. Певица выиграла 50 тысяч рублей, которые пообещала отдать на благотворительность.

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