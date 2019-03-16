2019-03-16T17:24:54+03:00
Общество

«Почувствуйте себя другим!»: нижегородская певица Натали демонстративно надела разные носки

Певица решила поучаствовать в флэшмобе по поддержке детей с синдромом Дауна
Юлия ДАНЧЕНКО
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«Почувствуйте себя другим!»: нижегородская певица Натали демонстративно надела разные носки«Почувствуйте себя другим!»: нижегородская певица Натали демонстративно надела разные носкиФото: СОЦСЕТИ
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Нижегородская певица Натали выложила в социльной сети фотографию, где она сидит на полу в разных носках. Это, конечно, не кричащие цвета, а всего лишь два серых носка. Но один из них в крупный черный горох, а второй – с цветочками. Таким образом Натали поддержала флешмоб, приуроченный к «Всемирному дню человека с синдром Дауна», который запустила Эвелина Бледанс.

- Надев разные носки, почувствуйте себя другим, непохожим, особенным! – подписала певица свою фотографию. - Выкладывайте свои фото с хэштегом #мывсеразные, если считаете, что люди с особенностями развития могут и должны комфортно чувствовать себя в нашем обществе! Я считаю, каждый ребенок - самый лучший и самый любимый для своих родителей! И каждый ребенок имеет право на индивидуальность и на «свой сценарий» развития! А дети с синдромом Дауна пришли сделать наш мир добрее.

Однако многие поклонники не оценили такой жест.

- Я, конечно, понимаю Вас, и проблема в стране однозначно есть, но согласитесь со мной, решать ее нужно не разными носками, а как-то иначе, более действенно, - написала i_lud_mila.

- Не понимаю. Но звездам же надо лайки накручивать, - считает danadanissimos. - Лучше бы не носки разные одевали, а благотворительные концерты давали

- Это скорее возможность продемонстрировать стройные ножки, - уверена sveta896.

natali_star74natali_star74
Натали в разных носках
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ИСТОЧНИК KP.RU

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