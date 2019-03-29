КЗ «Юпитер» в Нижнем Новгороде закрылся по требованию суда

Открывшийся после реконструкции концертный зал «Юпитер» недолго радовал зрителей звездными выступлениями. В начале этой недели суд приостановил деятельность легендарной площадки в центре Нижнего Новгорода, запретив проводить какие-либо массовые мероприятия в его отреставрированных стенах. Оказалось, дело в несоблюдении требований пожарной безопасности, которые выявил региональный МЧС России.

По информации прокуратуры Нижегородской области, в плане пожарной безопасности в здании много недоделок. В частности, не завершен монтаж системы передачи сигналов возникновения пожара на пульт подразделения пожарной охраны, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и много другого. Все в целом, по мнению специалистов, представляет угрозу для жизни и здоровья людей. По обращению МЧС прокуратура провела свою проверку, по результатам которой обратилась с исковым требованием в суд. Судебное заседание намечено на 13.00 25 апреля.

Днем 29 марта на сайте «Юпитера» появился официальный комментарий, из которого стало известно, что в 15.00 28 марта руководству концертного зала был передан исполнительный лист Нижегородского районного суда о запрете проведения культурно-массовых мероприятий.

Вместе с тем отмечается, что предписание от регионального МЧС руководством КЗ было получено 26 марта. Согласно документу, замечания следовало устранить до 15 апреля.

- Все замечания (95%) обязательных требований пожарной безопасности в КЗ «Юпитер» на сегодня устранены, - говорится на сайте концертной площадки. - Считаем вынесенное в тот же день, 26 марта, постановление суда о запрете концертной деятельности «Юпитера» незаконным. На судебное заседание не был приглашен и соответственно не присутствовал представитель КЗ.

Юристы «Юпитера» составили встречные документы по обжалованию данного постановления. Дирекцией инициировано проведение внеплановой проверки, чтобы оценить пожарную безопасность и скорейшего разбирательства для возобновления деятельности недавно отремонтированной площадки.

- Мы законопослушные граждане и были обязаны выполнить судебное решение. Но, прежде всего, мы думаем о наших гостях и прилагаем все возможные усилия для того, чтобы все запланированные мероприятия состоялись согласно их графику, - уточняется на сайте КЗ. - Дирекция концертного зала «Юпитер» приносит свои искренние извинения за доставленные неудобства.

Кстати, купленные ранее билеты на мероприятия в «Юпитере» можно вернуть в местах их приобретения.

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