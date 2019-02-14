«Хотели как лучше, а получили выговор»: Появилась история возникновения оленя на фасаде многоэтажки в Арзамасе

Профессиональные уличные художники знают: прежде чем создать рисунок на фасаде какого-либо дома, надо получить разрешение жителей. В противном случае можно нарваться на неприятности.

Как оказалось, в советские годы со стрит-артом было не проще. На днях в паблике «Типичный Нижний Новгород» появилась история возникновения краснокирпичного оленя на фасаде одной из многоэтажек в Арзамасе. Ее рассказала местная жительница.

- Недавно узнала от своей бабушки, что этот олень был выложен по инициативе строительной бригады, с которой она тогда работала. Хотели сделать, как лучше, украсить здание. А получили выговор от начальства и были лишены премии, - говорится в анонимном сообщении.

Подписчики посочувствовали советским строителям и принялись восторгаться рогатым.

- Креативные строители. Спасибо им за оленя! Очень красиво и выделяется из традиционной российской серости, - написала Ирина Донскова.

- А тогда мужики, наверное, переживали из-за выговора. Теперь пусть гордятся. Отличная была идея. Бабушке поклон, - добавила Елена Осипова.

- И Бог с премией. А олень на десятилетия! Молодцы, креативненько, - отметила Оксана Жильцова.

Несколько другая история приключилась с советской мозаикой на бассейне «Чайка» в Нижнем Новгороде в прошлом году. До ремонта фасад украшало изображение поджарого пловца, стрелой пронзающего волну, и парящей над ним белой чайки. Вместо нее на белой стене появился рисунок, выполненный обычными красками. Результат привел нижегородцев в ужас. Пловец растерял все свои мускулы, зато обрел настоящую женскую грудь и лицо с ярко выраженными среднеазиатскими чертами. А заметно поправившаяся чайка явно с трудом удерживается в воздухе на крохотных крылышках. Однако оскандалившийся рисунок тут же закрасили белой краской - не прошло и суток.