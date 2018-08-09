Екатерина Вилкова впервые за год выложила совместное фото с детьми и мужем
Звезда «Отеля Элеон» Екатерина Вилкова продолжает делиться со своими подписчиками в Инстаграме фотографиями из отпуска на море. На этот раз известная нижегородка выложила снимки, на которых она вместе с детьми и мужем Ильей Любимовым.
- Когда с родителями что-то не так… - подписала снимок артистка.
Казалось бы, выложила и ладно, но все не так просто. Дело в том, что последний раз фото, когда вся семья в сборе, появилось на странице Вилковой в июле 2017 года. Тогда звездная пара вместе с дочкой Павлой и сыном Петром навещали маму Вилковой на даче в Нижегородской области.
Судя по комментариям под последним постом нижегородки, поклонники и не чаяли увидеть новое совместное фото. Приятная неожиданность вызвала шквал восторженных комментариев.
- Очень красивая семья, - прокомментировала na_tali543.
- Катя, какие же вы прекрасные. Добрые, любящие, красивые… - добавила oxioxygen.
- Суперсемейка! Так держать, молодцы. В здоровом теле - здоровый дух, - написала katerinka_muradova.
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