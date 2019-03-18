2019-03-18T18:19:48+03:00
Общество

«На Бурнаковке опять маслянистые пятна!»: Нефть снова начала сочиться со дна Волги

Всего за сутки с загрязненного участка собрали больше 100 литров нефти
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нефть снова начала сочиться со дна Волги. ФОТО: Единая диспетчерская служба Нижнего Новгорода.Нефть снова начала сочиться со дна Волги. ФОТО: Единая диспетчерская служба Нижнего Новгорода.
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Прошлой весной все нижегородцы были не на шутку напуганы, увидев нефтяные пятна, поднимающиеся со дна Волги в районе Бурнаковской низины. Сразу после этого в городе был введен режим повышенной готовности. Как выяснилось впоследствии, виной всему была старая нефтебаза на территории Московского района. Там в почве залегают «линзы» из нефтепродуктов, которые могут свободно перемещаться – особенно в период паводка.

- На качестве питьевой воды это никак не отразится - вода с загрязнениями не может попасть в общую систему водоснабжения, - объяснял тогда глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. - На сегодняшний день вся подготовка воды идет в соответствии с требованиями действующего законодательства и этого вопроса даже в повестке не стоит.

За сутки здесь удалось собрать больше 100 литров нефти. ФОТО: Единая диспетчерская служба Нижнего Новгорода.

За сутки здесь удалось собрать больше 100 литров нефти. ФОТО: Единая диспетчерская служба Нижнего Новгорода.

Сразу после этого на реке начали круглосуточный сбор нефтепродуктов. Для этого там были установлены два рубежа специальных боновых ограждений, которые не пропускают нефть в Волгу. За пять месяцев специалистам удалось собрать больше трех тонн нефти. Правда, как только река замерзла, страсти вокруг этой истории поутихли – вся территория покрылась льдом, сбор нефтепродуктов прекратился. Но все это было лишь временное затишье – едва на термометрах установилась устойчивая плюсовая температура, нижегородцы снова заметили пугающую нефтяную пленку.

- На Бурнаковке снова появились маслянистые пятна, - кинулись писать горожане в социальных сетях. Ну, а самые активные – сразу сообщили о случившемся специалистам.

- 17 марта 2019 года в 11:33 в единую диспетчерскую службу Нижнего Новгорода по каналу «112» от жителей города поступило сообщение об обнаружении маслянистого пятна в акватории реки Волга в районе бывшей нефтебазы в Московском районе, - сообщили «Комсомолке» в ЕДДС Нижнего Новгорода. - По распоряжению оперативного дежурного в район происшествия были направлены дежурные силы аварийно-спасательного отряда для оценки обстановки. В ходе обследования было установлено, что вдоль правого берега Волги на поверхности воды наблюдается полоса пленки нефтепродуктов шириной от 1,5 до 2 метров и протяженностью до 100 метров.

Специалисты уже взяли для исследования пробы воды и почвы. ФОТО: Единая диспетчерская служба Нижнего Новгорода.

Специалисты уже взяли для исследования пробы воды и почвы. ФОТО: Единая диспетчерская служба Нижнего Новгорода.

Сейчас о случившемся уже проинформированы и администрация города, и все природоохранные, правоохранительные и надзорные органы в сфере экологической безопасности.

- В настоящее время там начаты работы по забору воды и почвы для проведения анализа и подготовке решений по устранению последствий происшествия, - сообщили в Единой диспетчерской службе Нижнего Новгорода. - На месте происшествия организованы работы специализированным формированием по сбору нефтепродуктов с водной поверхности реки Волга для их дальнейшей утилизации установленным порядком. На данный момент собрано более 100 литров нефтесодержащей жидкости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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