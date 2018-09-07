2018-09-07T16:45:13+03:00
Общество

Три тонны нефти откачали из Волги в районе Бурнаковки за пять месяцев

Как оказалось, нефтепродукты проникли в почву на глубину больше 6 метров
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Три тонны нефти откачали из Волги в районе Бурнаковки за пять месяцев.Три тонны нефти откачали из Волги в районе Бурнаковки за пять месяцев.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Вот уже пять месяцев в Нижнем Новгороде действует режим повышенной готовности в связи с обнаружением нефтяных пятен на Волге в районе Бурнаковской низины. Впервые об этой проблеме горожане заговорили еще несколько лет назад. Однако всерьез обеспокоились этой проблемой специалисты только в апреле 2018 года.

- Вдоль правого берега Волги на поверхности воды наблюдается полоса пленки нефтепродуктов шириной до полутора метров и протяженностью до 400 метров. Ее источником является территория бывшей нефтебазы в Московском районе, - напомнили в Управлении ГОЧС Нижнего Новгорода. – С 6 апреля там проводится круглосуточный сбор нефтепродуктов. Для этого на реке установлены два рубежа специальных боновых ограждений, которые не пропускают нефть в Волгу. По данным на 4 сентября, там собрано больше трех тонн нефти. В общей сложности, на эти цели было потрачено 19,2 миллиона рублей.

Между тем, все эти меры носят скорее временный характер. Чтобы полностью ликвидировать утечку нефти, необходимо провести куда более масштабные мероприятия.

- Согласно гидрогеологическим заключениям 1975 и 1989 годов на территории Сормовской нефтебазы и Бурнаковской низины нефтепродукты проникли на глубину более 6 метров, - сообщили в министерстве экологии Нижегородской области. – Сейчас региональным Минэкологии совместно с «Институтом водных проблем РАН» подготовлено техническое задание по выявлению и оценке объектов накопленного экологического ущерба на территории Бурнаковской низины.

Кстати, в этом деле нижегородцы вполне могут рассчитывать на федеральную поддержку, в том числе и со стороны РАН.

- Сейчас по просьбе регионального правительства в Российской академии наук рассматривается вопрос о содействии в разработке концепции экспедиции на территорию Бурнаковской низины в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и проведении данных работ по линии РАН, - пояснили в минэкологии Нижегородской области. – По завершении исследований территория Бурнаковской низины планируется включить в реестр объектов накопленного экологического ущерба с последующей рекультивацией.

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