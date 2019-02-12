Упавшая с крыши дома ледяная глыба пробила голову жительнице Нижнего Новгорода

Уже вторую неделю жители Нижнего Новгорода боятся ходить по улицам. Причиной тому стала пришедшая оттепель, из-за которой крыши домов буквально «заросли» огромными сосульками.

Обеспокоенные горожане обращаются во всевозможные инстанции с просьбами о помощи и выкладывают в соцсетях фотографии настоящих ледяных скал на домах.

И буквально на днях произошло то, чего все так боялись: появилась первая пострадавшая. Нижегородка не дошла до дома буквально сто метров, как на нее вдруг обрушилась ледяная глыба. Инцидент произошел на улице Коминтерна в Сормове.

- Мама шла с работы по тропинке, на нее с крыши упала льдина, - рассказал корреспонденту ТК «Волга» сын пострадавшей – Иван.

Сейчас женщина находится в больнице с черепно-мозговой травмой и ушибом плеча, а ее родственники решают, подавать ли на управляющую компанию в суд.

По данному факту уже проводится доследственная проверка. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, в настоящее время следователи производят осмотр места происшествия, а также изымают документацию и допрашивают саму нижегородку и сотрудников ДУК. Обстоятельства случившегося выясняются.

- Действиям лиц, допустивших травмирование пострадавшей, будет дана юридическая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в СК.