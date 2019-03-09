Глыба льда упала на девушку в Нижегородской области

Огромные сосульки вовсе не редкость ни в Нижнем Новгороде, не в городах области. Огромные глыбы свисают над головами горожан. И сли до сегодняшнего дня огромные сосульки падали только на автомобили, то сегодня, 9 марта, в Дзержинске появилась первая пострадавшая девушка. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Днем девушка выходила из цветочного магазина на улице Ленина, дом№83. В руке у нее были тюльпаны. В этот момент с крыши сорвалась огромная махина, которая упала прямо на нее. Очевидцы вызвали «скорую помощь», после чего девушку увезли в больницу. А на тротуаре валялись куски льда и цветы.

По непроверенным данным, она находится в тяжелом состоянии.

Огромная глыба, которая свалилась на девушку, это только часть от намерзшей махины. На крыше дзержинского дома осталась висеть еще такая же сосулька. Однако позже в комментариях в социальных сетях жители Дзержинска сообщили, что крыша магазина почистили от сосулек.