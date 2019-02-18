Трехметровая ледяная глыба рухнула на крыльцо многоэтажки в Нижнем Новгороде

Оттепель пришла в Нижний Новгород неделю назад, и соцсети фотографии огромных сосулек, которыми «заросли» крыши жилых домов, буквально заполонили соцсети. На днях был опубликован еще один снимок, заставивший нижегородцев испугаться не на шутку.

Гигантская сосулька, которая видела на крыше дома №69 по улице Бекетова, обрушилась на крыльцо подъезда: козырек проломился, вокруг валяются глыбы льда, а жители боятся выходить из дома. Они жалуются, что не могут даже вывезти коляску, чтобы погулять с ребенком.

«Комсомолке» удалось пообщаться с одной из жительниц этого дома Екатериной Кузнецовой.

- Это беда полнейшая, слава Богу, никого не убило, а у меня ведь маленький грудной ребенок. Мы как раз гулять в этот день не ходили, как чувствовали, - поделилась подробностями женщина.

По ее словам, инцидент случился 16 февраля. Лишь по счастливой случайности людей рядом не оказалось, никто не пострадал.

- Но могли быть жертвы, соседка выходила в магазин за сахаром и через 15 минут эта глыба трехметровая упала. Теперь с коляской там пройти невозможно, люди полусогнутые проходят, а ведь у нас в подъезде и бабушки живут, которые, скорее всего, тоже дома сидят, так как нет возможности выйти, - возмущается Екатерина.

Фото: предоставлено "Комсомолке" очевидцами

Прошло уже почти два дня, а ситуация около подъезда так и не изменилась.

- Если сегодня не уберут, буду звонить и жаловаться в администрацию, - пояснила нижегородка.

Фото: предоставлено "Комсомолке" очевидцами

Напомним, на прошлой неделе одна из нижегородок уже пострадала. Она не дошла до дома буквально сто метров, как на нее вдруг обрушилась ледяная глыба. Инцидент произошел на улице Коминтерна в Сормове. Женщину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом плеч. Проводится доследственная проверка.

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