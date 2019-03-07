2019-03-07T08:02:58+03:00
Общество

Вынесение приговора экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину: Прямая онлайн-трансляция заседания суда 7 марта 2019 года

«Комсомолка» ведет прямую онлайн-трансляцию с вынесения приговора экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Вынесение приговора экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину.Вынесение приговора экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сегодня, 7 марта 2019 года, в суде Нижегородского района выносят приговор бывшему мэру Нижнего Новгорода, вице-спикеру Законодательного собрания Нижегородской области Олегу Сорокину.

Напомним, бывшего градоначальника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и соучастии в похищении человека. Вместе с ним перед судом предстали двое бывших полицейских – экс-начальник отдела криминальной разведки ГУ МВД по Нижегородской области Евгений Воронин и бывший оперуполномоченный Роман Маркеев.

- В качестве начальника отдела полиции в 2004 году Евгений Воронин захотел получить сведения о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на убийство Олега Сорокина, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. – Чтобы это сделать, он разработал план психологического воздействия на человека, который мог обладать такой информацией. В ходе реализации этого плана сотрудники полиции, в том числе Роман Маркеев, выследили потерпевшего и вывезли в лес. Там сам Олег Сорокин начал угрожать ему насилием и даже применил к нему насилие. Получив необходимую информацию, похищенного отпустили.

Судебный процесс по этому делу продолжается уже три месяца. Со своей стороны обвинение просит для бывшего градоначальника 12 лет колонии строгого режима и свыше 460 миллионов рублей штрафа, что составляет десятикратную сумму якобы полученной взятки.

На последнем заседании, 4 марта 2019 года, подсудимым было предоставлено последнее слово. И вот, наконец, сегодня экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину должны вынести приговор. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде ведет онлайн-трансляцию с заседания суда.

Вынесение приговора экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину: Прямая онлайн-трансляция заседания суда 7 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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