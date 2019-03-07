2019-03-07T17:17:37+03:00
Общество

Наталья Водянова заставила 15 тысяч детей крикнуть слово «месячные»

Супермодель выложила видео на своей странице в Instagram
Юлия ИСАЕВА
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Наталья Водянова заставила 15 тысяч детей крикнуть слово «месячные»Наталья Водянова заставила 15 тысяч детей крикнуть слово «месячные»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Супермодель и мать пятерых детей Наталья Водянова приняла участие в фестивале We Day в Лондоне. Знаменитая нижегородка во время своего выступления заставила 15 тысяч детей, присутствующих на стадионе Уэмбли, прокричать вместе с ней слово «месячные».

- В этом нет ничего ужасного или страшного! Это очень важно, так как только вместе мы можем попытаться разрушить устоявшиеся табу, - написала Водянова под своим новым постом в Instagram.

Такой поступок, который был записан на видео, не понравился подписчикам супермодели. Поклонники Водяновой сразу начали спорить друг с другом в комментариях, началась настоящая перепалка. Одни осуждают поступок нижегородки, а вторые – хвалят ее за искренность и смелость.

natasupernovanatasupernova
Наталья Водянова заставила 15 тысяч детей крикнуть слово месячные
8870 отметок «Нравится»225 комментариевInstagram

- А зачем вот так брать и женские качества, такие как скрытность, низводить до уровня ниже плинтуса? Неприятно это, - написала salivlada.

- Мес... Даже писать стыдно, это личное дело каждого. Люди как-то должны отличаться от животных не только физиологически, но и чувством стыда и скромности, - считает marina_fat86.

- Боже, а зачем это говорить дружно?! Мир сошел с ума, - возмутилась irsimka.

- А давайте вместе скажем «какашки»! – съязвила seda___90.

- Отношение к месячным и к женщинам с менструацией в определенных странах пугает и возмущает. Молчать нельзя. Это важная тема, - опровергла k.a.u.2310.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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