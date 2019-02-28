«Вы - ангел!»: Поклонники поздравили Наталью Водянову с 37-летием

Супермодель и мать пятерых детей Наталья Водянова отмечает 37-летие 28 февраля. В своем Инстаграме знаменитая нижегородка опубликовала фото, на котором она задувает свечу на праздничном торте.

natasupernova In my birthday suit.

- В костюме по случаю дня рождения, - подписала Наталья.

Поклонники завалили звезду поздравлениями и приятными словами.

natasupernova Наталья с мужем Антуаном Арно.

- С днем рождения, Наташечка! Дальнейших успехов, крепкого здоровья, везения, удачи и безграничного счастья, - написала r_raida_v.

- Невероятная красавица. С днем рождения! Счастья и здоровья. Пламенный привет из Нижнего Новгорода, - добавила olga.parle.

natasupernova Нижегородка не только участвует в модных показах, но и снимается для глянцевых журналов.

- Пусть в вашем доме всегда царят покой, уют и гармония. Оставайтесь такой же молодой, светлой, доброй и улыбчивой, - присоединилась nikaule1211.

- Милая Наташенька, вы - ангел! Желаю, чтобы ваша душа всегда оставалась такой же чистой, доброй и светлой, - поздравила lutskaia.inna.

natasupernova В повседневной жизни Водянова предпочитает минимум макияжа

СПРАВКА «КП»

Наталья Водянова родилась в городе Горький (ныне Нижний Новгород) 28 февраля 1982 года. У нее есть две младшие сестры - Оксана и Кристина.

В 16 лет ее зачислили в модельное агентство Евгении Чкаловой. На одном из просмотров Наталью заметил представитель зарубежного модельного агентства и предложил работу в Париже. Девушка согласилась.

Помимо успешной карьеры модели нижегородка преуспела в благотворительности. В 2004 году она основала собственный фонд «Обнаженные сердца», который занимается строительством в России за рубежом игровых площадок для детей с особенностями развития.

Что касается личной жизни, то официально Наталья была замужем лишь однажды – за британским аристократом Джастином Портманом. В браке родились сыновья Лукас и Виктор, а также дочь Нева. В 2011 году супермодель заявила, что они с Джастином больше не живут вместе. А позже появилась информация о связи Натальи с миллионером Антуаном Арно. В гражданском браке с французом на свет появились сыновья Максим и Роман.