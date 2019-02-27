Всемирно известная модель Наталья Водянова вывела в свет родную сестру Кристину Кусакину. Держась за руки, нижегородки в красивых пудровых платьях появились на модном показе Dior в Париже 26 февраля.

natasupernova Sister act @dior

Еще несколько снимков и видео супермодель выложила в Stories Инстаграма. Там Водянова уточнила, что рядом с ней сестра: «Давайте проясним. Это сестра, а не моя дочь».

На модный показ сестры явились, держась за руки.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Однако внимание подписчиков Натальи привлекла не родственница, приехавшая из России, а элегантный наряд.

- Какое восхитительное платье! Очень красивый образ, - написала s.olyusha.

- Просто шикарное платье на вас, - отметила tan_muzic.

- Наташа, скажите, пожалуйста, что за платье на вас? - поинтересовалась _ar_roma_.

На показе Dior сестер сопровождал муж Водяновой Антуан Арно.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Отметилась в комментариях и знакомая Кристины Кусакиной, которая заявила, что не узнала подругу в таком наряде.

- Мне нравится! - призналась polinagrush93.

На что Наталья Водянова ответила: «Скажи Кристине, что ей чаще надо пользоваться моими услугами стилиста».

На показе Dior сестер сопровождал муж Водяновой Антуан Арно.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кстати, после модного дефиле девушки заглянули за кулисы, где пообщались с креативным директором французского модного дома Марией Грацией Кьюри и сделали фото на память. Ну, а вечером отправились на вечеринку, организованную брендом Christian Louboutin. На него 23-летняя сестра супермодели пришла в алом брючном костюме и знаменитых Лабутэнах.

Между двумя мероприятиями сестра Водяновой побывала у нее дома и потискала кота Галилео.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что у «Нижегородской Золушки» две родных сестры: 23-летняя Кристина и 31-летняя Оксана, страдающая аутизмом и ДЦП. Последняя, кстати, проживает с матерью Ларисой Кусакиной в Нижнем Новгороде.

В 2015 году особенная сестра «Нижегородской Золушки» оказалась в центре скандала. Оксана в сопровождении няни пришла в кафе «Фламинго» в Автозаводском районе, где она зашла за барную стойку. А когда ее попросили выйти, в знак протеста стала биться головой о стену. Закончилось все в полиции, было возбуждено уголовное дело.