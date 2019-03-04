Корью заболели 11 человек в Нижегородской области

Количество заболевших корью в Нижегородской области растет. По данным на понедельник, 4 марта, с тяжелым инфекционным заболеванием борются 11 человек, шесть из которых – дети. Кроме того, как сообщили в Роспотребнадзоре, один из заболевших – сотрудник крупного торгового центра. Все, кто на сегодняшний день болеет корью, были не привиты от этой болезни.

Несмотря на распространение, заболевание пока не вышло за пределы трех городов: Нижний Новгород, Кстово, Дзержинск. Однако министерство здравоохранения Нижегородской области рекомендовало руководителям медицинских организаций в муниципальных образованиях и городских округах, где зафиксированы случаи заболевания корью, запретить допуск в образовательные учреждениях всех, кто не имеет документального подтверждения о сделанных прививках против кори. Также без справки о прививках запрещена плановая госпитализация в больницы.

Всем жителям и гостям Нижегородской области нужно быть крайне осторожными. Корь – это смертельное инфекционное заболевание, которое предается воздушно-капельным путем и от которого нет специфического лечения. А это значит, что врачи не смогут выписать лекарство, которое победит болезнь. Лечение проводится лишь симптоматическое. Единственный способ защитить себя и своих близких - это сделать прививку.

По данным нижегородского минздрава, в течение жизни иммунитет, приобретенный после прививок, сделанных в детстве, может снижаться. Именно поэтому в национальный календарь прививок были внесены изменения, и теперь сделать повторную прививку от кори врачи рекомендует сделать всем, кому исполнилось 35 лет.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем вопросам, касающимся кори, можно позвонить по «горячей» линии, которую организовал Роспотребнадзор. По телефону вы сможете проконсультироваться со специалистами и узнать все о профилактике кори, вакцинации, а также об иммунитете к указанному заболеванию.

Нижегородцы могут обратиться в ведомство по телефонам: 432-29-55, 432-29-70, 8-910-100-14-66.

Линия будет работать до 18 марта.