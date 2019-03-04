В Нижегородской области заработала «горячая линия» по кори

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-04T09:53:31+03:00

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С 4 марта 2019 года в Нижегородской области начала работать «горячая» телефонная линия по кори. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, такие меры связаны с высокой востребованностью гражданами информации о мерах профилактики этого заболевания, а также значительным количеством случаев кори в мире.

Линия будет работать до 18 марта. Нижегородцы могут обратиться в ведомство по телефонам: 432-29-55, 432-29-70, 8-910-100-14-66.

Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию.

Напомним, по данным на 26 февраля, в Нижегородской области были зафиксированы шесть случаев кори. Двое заболевших - дети. Уже издан указ «О проведении противоэпидемических мероприятий по профилактике кори в Нижегородской области в 2019 году». Теперь главврачам больниц рекомендовано запретить допуск в образовательные учреждения учащихся, студентов, воспитанников, сотрудников, не имеющих документального подтверждения о перенесенном заболевании, а также о наличии профилактических прививках против кори. Кроме того, нельзя госпитализировать людей, у которых нет подтверждения о прививках против кори.

ИСТОЧНИК KP.RU