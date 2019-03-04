2019-03-04T09:53:31+03:00
Общество

В Нижегородской области заработала «горячая линия» по кори

Звонить можно с 4 марта
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 4 марта 2019 года в Нижегородской области начала работать «горячая» телефонная линия по кори. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, такие меры связаны с высокой востребованностью гражданами информации о мерах профилактики этого заболевания, а также значительным количеством случаев кори в мире.

Линия будет работать до 18 марта. Нижегородцы могут обратиться в ведомство по телефонам: 432-29-55, 432-29-70, 8-910-100-14-66.

Специалисты Роспотребнадзора будут консультировать всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию.

Напомним, по данным на 26 февраля, в Нижегородской области были зафиксированы шесть случаев кори. Двое заболевших - дети. Уже издан указ «О проведении противоэпидемических мероприятий по профилактике кори в Нижегородской области в 2019 году». Теперь главврачам больниц рекомендовано запретить допуск в образовательные учреждения учащихся, студентов, воспитанников, сотрудников, не имеющих документального подтверждения о перенесенном заболевании, а также о наличии профилактических прививках против кори. Кроме того, нельзя госпитализировать людей, у которых нет подтверждения о прививках против кори.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородскому театру драмы требуется старая обувь для спектакля
Лучшего слесаря-сантехника Нижегородской области выберут 5 марта
Четыре человека погибли на нижегородских дорогах в минувшие выходные
Более 10 тысяч кубометров снега было вывезено с улиц Нижнего Новгорода за выходные
25-летняя нижегородка отправится в колонию за пьяное ДТП с двумя погибшими
Матч в Нижнем Новгороде оказался в ТОП-3 по посещаемости в 25-м туре ФНЛ
В Нижегородской области создадут сеть офисов правового просвещения
В Нижегородской области растет численность лося, рыси и зайца-беляка
Число северных оленей в Керженском заповеднике выросло до 13 особей
Приемная губернатора проведет бесплатные правовые консультации
Ограничения на любительскую охоту введены в Нижегородской области
Нижегородские молодожены смогут зарегистрировать брак на Красную горку
Нижегородские леса пройдут санитарное обследование
Пьяный водитель, насмерть сбивший женщину в Нижегородской области, отправится в колонию поселения
В этом году в Нижнем Новгороде будет отремонтировано 33 улицы
Житель Балахны пытался убить квартирную хозяйку молотком и велосипедом
Константин Аргентов стал зампредом думы Арзамаса Нижегородской области
Новорожденный мальчик пострадал в ДТП под Нижним Новгородом 28 февраля
В Нижегородской области задержали производителя ядовитой стеклоомывающей жидкости
Появилось видео с места стрельбы возле школы в Нижнем Новгороде
Чемпионат по ловле на мормышку со льда состоится в Нижегородской области
Глеб Никитин и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписали протокол о намерениях сотрудничества
Отцы из Нижнего Новгорода сдадут ГТО 2 марта
Глеб Никитин поручил провести капремонт кровли детского сада в Ковернине
Нижегородский «Старт» сыграет с «Волгой» 2 марта
21-летний Алексей Крюков пропал в Нижнем Новгороде 19 февраля